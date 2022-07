Tres victorias y un empate del Club Atlético ante Sarmiento de Junín

Después de un breve receso, motivado por la participación de la selección y de clubes de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, en competencias Provinciales femeninas, se reanudaron los certámenes el sábado pasado para dar comienzo a la segunda rueda con la octava fecha.

En Nueve de Julio, el Club Atlético recibió la visita de los equipos del Club Sarmiento, de Junín, en una jornada con mucho frío y viento, que de todos modos le resultó muy positiva porque ante una entidad tan importante como la Juninense pudo ganar tres partidos y empatar el restante, a pesar de la ausencia de cinco jugadoras que integran las dos categorías mayores porque se encuentran en Inglaterra en un intercambio estudiantil, situación que autoriza la postergación de la fecha y que había sido acordada pero finalmente, Sarmiento desistió y se tuvo que jugar normalmente. Esta actuación Millonaria le permite mantenerse invicto y puntero en las tablas de posiciones de las cuatro categorías de la Zona B.

En el primer partido, en Sub 14, Atlético ratificó su magnífica campaña de esta temporada, porque ha ganado todos los partidos con un total de 61 goles a favor y sólo 1 en contra; fue superior a su adversario, imponiéndose por 5 a 0, con dos goles de Lucía Más, uno al minuto de juego y el otro sobre la bocina final y tres goles de Nina Villa, de corner corto. Luego, en Sub 16, las locales ganaron 3 a 0, en partido que no se presentaba fácil porque Sarmiento viene cumpliendo una buena campaña, pero resultó más efectivo y con goles de Eugenia Vanina, Julieta Rocca y Martina Aribe, éste de corner corto, lograron una justa victoria.

Después jugaron las dos divisiones mayores, en las que por las ausencias mencionadas el Técnico Braña, tuvo que realizar cambios tácticos que permitieron que Sub 19 también se mantuviera en la punta, con todos los partidos ganados, sumando ahora otra victoria por 1 a 0 con gol de Martina Venche de corner corto. Y finamente, en el partido más duro y en el que más incidieron los cambios, le costó a Atlético llegar al arco adversario, que presionó en toda la cancha y en el minuto 43 llegó el gol de Sarmiento, en un contragolpe, pero no pudo festejarlo porque Atlético sacó y fue directo al empate, por intermedio de Martina Delgado que quedó sóla ante la arquera y supo definir muy bien logrando el empate final, que le permite al equipo de nuestra ciudad mantenerse en la primera posición e invictas, en un partido que se presentaba muy complicado.