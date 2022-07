A dos años de una partida prematura

Sr. Director

Cadena Nueve

Presente

Nos dirigimos a ese medio y por intermedio queremos recordar a Zoe Teruel, nuestra hija y hermana.

Hace dos años, una noticia sacudió a nuestra familia. Zoe que se había ido a vivir a Chacabuco y por causas que la justicia todavía no sabe, no investigó o no pudo, no está con nosotros. Ese 11 de julio de 2020, nos marcó para siempre.

La justicia investigó y se cerró muy rápido el caso, nosotros como familia nos quedamos con muchos interrogantes y con dudas que perduran.

Y en 24 meses la Fiscalía no nos ha devuelto sus pertenencias, celular, ropa, valores, entre otras. Seguimos reclamando!?… O cómo hacemos?.

En todo este tiempo, la extrañamos tanto, que preferimos recordar sus gestos, sonrisa, predisposición y no los sinsabores de una justicia que – para nosotros- no es competente, o como se dice en la calle- no existe –

Extrañamos a Zoe. Con sus vivaces 19 años, alegre, simpática, de buen humor y siempre con esa sonrisa hermosa que te caracterizaba ayudando a quienes lo necesitaban. Familia, amigas y amigos, y quienes la trataron, la tiene presente.

Este segundo aniversario de tu pronta partida, queremos que sepas que te extrañamos y recordamos con mucho amor y saber que aunque no estás físicamente de alguna u otra forma estás entre nosotros.

Siempre nuestra ‘payasita’ en el corazón de cada uno, papá, mamá, Vicky, Camí, Cande, Bren.

Aguardamos el momento “Que nos volvamos a ver” .

Siempre en casa!

Familia de Zoe Teruel!

ver https://www.cadenanueve.com/2020/07/12/la-fiscalia-11-de-chacabuco-investiga-las-causas-de-deceso-de-una-joven-nuevejuliense/