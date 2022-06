Margarita Stolbizer: ‘Estamos con un gobierno de inestables y desequilibrados’

Margartia Stolbizer, diputada nacional y titular del GEN, visitó nuestra localidad como parte de las recorrida que se realizan a nivel provincial por fuera del año electoral. La convocatoria sirve para planificar un plan de gobierno, es una preparación para el 2023, próximo año electoral.

Stolbizer destacó que este no es un año para campañas políticas, “la verdad es que no estamos en campaña, no estamos buscando votos, venimos a escuchar”, explicó. Margarita recorrió la ciudad, tomó un café y luego dialogó con los vecinos y la Cámara de Comercio ,”una institución particularmente importante porque representa todo el sector comercial, industrial y de servicios”, apuntó.

“En cada visita a las ciudades un poco la agenda se repite”, explica Marianela Lopez. Esto significa estar cerca de las organizaciones sociales, interiorizarse de las problemáticas y “estar cerca de la militancia para garantizar la organización necesaria de cara al año que viene”, señaló.

El partido del GEN 9 de Julio encontró la carencia de un punto de encuentro y tomó la iniciativa. De esa forma estuvieron presentes el Pro, la Coaliciòn Cívica, la UCR y el Partido del Diálogo, todos actores dentro de JxC. “Reconocí hoy la generosidad de todos ellos en recibirnos como un actor más de Juntos por el Cambio”, explica Lopez.

La titular del GEN observó una sociedad angustiada a causa de una mala gestión del gobierno. “Como coalición opositora nos obliga a sellar nuestra unidad, en la diversidad, en un programa de gobierno, una idea concreta de hacía dónde queremos llevar ese país”, dijo Margarita Stolbizer.

La diputada nacional realizará una autocrítica del panorama, señalando un déficit educativo, sin hacer menor la cuestión económica. “Pensar que en casi 40 años de democracia tenemos mucha cantidad de dinero destinado a gasto social que no sacan a nadie de la pobreza. Ese gasto tiene que tener un destino, un control, por supuesto”, explicó y apuntó a programas como el Progresar, “bien podría ser un programa de salida laboral garantizada”. Margartia Stolbizer cree que los problemas de Argentina son estructurales, pero también“estamos con un gobierno de inestables y desequilibrados”.

También asistió al encuentro la diputada provincial Natalia Dziakowski que conversó con los consejeros escolares. Más tarde, se conformó una mesa de diálogo con todos los actores políticos de Juntos por el Cambio. Este primer encuentro, dice Marianela Lopez, “deja las puertas abiertas para que nos sigamos encontrando y dialogando el Nueve de Julio que queremos”.

En la mesa de diálogo partociparon la UCR, su presidente Ignacio ‘Nacho Palacios; por el PRO, su presidente Jorge Della Rocca, el diputado Mauricio Vivani, Julio Bordone y la Secretaria de Salud, María Jóse Gentile; de Coalicion Civica, Federico Pirotta; Partido del Diálogo, Pablo Giacomino. En representación del GEN, su presidente Horacio Romano y Marianela López fue la coordinadora del encuentro.