Gesto solidario para con los Bomberos de Nueve de Julio

Se pusieron a la venta los números correspondientes a la MOTOBOMBER!!
SII!!! A PARTIR DE HOY LE PODES PEDIR A TU BOMBERO AMIGO LA RIFA!
El valor es de $500 y cada rifa tiene 4 números.📢
SE SORTEA POR LOTERIA NACIONAL NOCTURNA EL SABADO 30 DE JULIO.
1er premio: UNA MOTO 110CC 0km.
2do premio: ORDEN DE COMPRA DE $15000
3er premio: ORDEN DE COMPRA DE $10000
ADEMAS!!! CON TU RIFA VAS A RECIBIR UN FOLLETO PARA QUE EN CASO DE QUE QUIERAS AUMENTAR EL APORTE VOLUNTARIO A BOMBEROS POR MEDIO DEL RECIBO DE LUZ LO HAGAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIÓNES DEL MISMO.
⚠️DE ANTEMANO AGRADECEMOS A TODA LA COMUNIDAD POR EL APOYO Y RECOMENDAMOS RESERVAR CUANTO ANTES YA QUE SON NUMEROS LIMITADOS!
MUCHAS GRACIAS!!