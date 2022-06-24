sábado, junio 25, 2022
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Solidaridad

Gesto solidario para con los Bomberos de Nueve de Julio

Está en marcha desde este viernes la MotoBomber, rifa de colaboración

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Se pusieron a la venta los números correspondientes a la MOTOBOMBER!!
SII!!! A PARTIR DE HOY LE PODES PEDIR A TU BOMBERO AMIGO LA RIFA!
El valor es de $500 y cada rifa tiene 4 números.📢

SE SORTEA POR LOTERIA NACIONAL NOCTURNA EL SABADO 30 DE JULIO.

1er premio: UNA MOTO 110CC 0km.
2do premio: ORDEN DE COMPRA DE $15000
3er premio: ORDEN DE COMPRA DE $10000

ADEMAS!!! CON TU RIFA VAS A RECIBIR UN FOLLETO PARA QUE EN CASO DE QUE QUIERAS AUMENTAR EL APORTE VOLUNTARIO A BOMBEROS POR MEDIO DEL RECIBO DE LUZ LO HAGAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIÓNES DEL MISMO.

⚠️DE ANTEMANO AGRADECEMOS A TODA LA COMUNIDAD POR EL APOYO Y RECOMENDAMOS RESERVAR CUANTO ANTES YA QUE SON NUMEROS LIMITADOS!

MUCHAS GRACIAS!!

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