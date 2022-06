La “Biblio” compartió una cargada agenda cultural para este fin de semana

Las actividades de la Biblioteca Popular José Ingenieros de los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 rondan entre las charlas de “vínculos familiares”, un taller gratuito de astrología, y para los mas chicos: historias y cuentos. Las entradas pueden adquirirse en Mendoza 991 o reservarse/comprarse por Alternativa Teatral.

Viernes 24 – 20.30hs – Charla: ¿Cómo vivimos nuestros lazos familiares?

“Un ámbito fundamental dentro del cual nuestra vida se juega”, explica la biblio sobre la convocatoria que encabeza Patricia Mullen. Expectativas, silencios, heridas, amores complejos, mecanismos no saludables de relación, emociones reprimidas, secretos, deseos, incoherencias, necesidades profundas que no se sacian, y una multiplicidad de mecanismos adaptativos que se ponen en juego, muchas veces en un intento de no perder, no ser abandonados, ser amados, valorados o sentirnos pertenecientes. Un encuentro para comprender el mapa de nuestros vínculos y empezar a elegir el amor propio, la sanación de historias infantiles, y la libertad y respeto por quienes nos rodean.

Para asistir a la conferencia de Mullen la reserva de entradas o compra es por Alternativa Teatral. Desde las 20hs el viernes en puerta. Valor entradas $500.

Sábado 25 – 16hs – Taller Astrología

Encuentro introductorio a cargo de Diego Montero es abierto y gratuito.

Modalidad: Grupo cerrado. Frecuencia: Quincenal. Duración: 4 meses

Lugar: Biblioteca José Ingenieros (Subsuelo)

Lugares limitados: Consultas y reservas al 2317 583098

Horario: De 16 a 19 horas

Domingo 26 – 17hs – Cuentos para chicos

La propuesta de Monica Apella es para chicos, chicas y toda la familia. “Historias y cuentos de nenes y nenas como vos, divertidos, inquietos, revoltosos!”, dice la invitación, “chicos que cumplen años, que hacen travesuras, que tienen miedo y muchas ganas de hacer cosas creativas”.

Entradas desde las 16hs en la biblio o tambien podes reservar o comprar por Alternativa Teatral.

ADELANTO DE LO QUE SE VIENE – ¡TEATRO de GIRA!

El grupo de teatro Arlequino de Carlos Casares visitará 9 de Julio con la obra Mamáááá! La familia no se elige de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. La única presentación será el domingo 03 de julio a las 19.30 horas en la sala de la Biblioteca José Ingenieros. La puesta cuenta con las actuaciones de Cristian Rengach y Pablo Basualdo y la adaptación y dirección de Darío Basualdo.