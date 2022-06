Buscan crear el Consejo Consultivo Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa

Una iniciativa de Agustín Maspoli que fue presentada en la Cámara Alta bonaerense busca crear el Consejo Consultivo Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa y establece que, de aprobarse, el mismo funcionará ad honorem y estará integrado por un total de 9 representantes que deberán pertenecer a instituciones educativas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público y privado.

A lo largo del proyecto se detalla que el Consejo Consultivo de Evaluación de Calidad Educativa tendrá entre sus funciones evaluar la calidad de las prácticas docentes y de los aprendizajes en los niveles inicial, primario, secundario y superior.

A su vez, analizará el ingreso, permanencia y egreso, realizará seguimientos de deserción escolar entre otros aspectos y efectuará dictámenes de carácter no vinculante.

“El acceso a la educación es un derecho fundamental de todo niño y niña, sin embargo hay indicadores que demuestran que paulatinamente crece el número de deserción escolar. Es por esto, que es fundamental evaluar los contenidos y estrategias de inclusión que lleva a cabo la Dirección General de Cultura y Educación”, sostuvo Maspoli.

Proyecto:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de LEY

Artículo 1°: Incorpórese como artículo 103 bis de la Ley Nº 13.688 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 103 bis: Crease el Consejo Consultivo Provincial de Evaluación de Calidad Educativa, el cual funcionará bajo la órbita del Consejo General de Cultura y Educación”

Artículo 2°: Incorpórese como artículo 103 ter de la Ley Nº 13.688 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 103 ter: El Consejo Consultivo Provincial de Evaluación de Calidad Educativa tendrá entre sus funciones:

Evaluar la calidad educativa de aprendizajes en los niveles inicial, primario, secundario y superior; Evaluar la calidad de las prácticas docentes en los niveles, primario, secundario y superior; Analizar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes en relación al año, nivel y modalidad al que pertenecen; Realizar seguimiento de deserción escolar, evaluando las causas del mismo; Analizar el acceso a la educación en términos logísticos, sociales, culturales y económicos; Relevar los diferentes climas áulicos/ institucionales, en términos de positivo o negativo según su impacto sobre los aprendizajes; Relevar y evaluar los proyectos institucionales de convivencia, y su impacto en la mejora del clima áulico/institucional; Investigar y analizar toda situación que impacte y/o afecte el aprendizaje de los estudiantes o el desempeño de las prácticas docentes; Evaluar y analizar el impacto en los aprendizajes de los programas creados por el sistema educativo para la intensificación de la enseñanza ya sean éstos de corto mediano o largo plazo: Realizar dictámenes de carácter no vinculante que serán elevados a la Dirección General de Cultura y Educación; Publicar cada dos años los resultados obtenidos.”

Artículo 3°: Incorpórese como artículo 103 quater de la Ley Nº 13.688 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“103° quater: Funcionará de manera ad honorem y estará integrado por un total de nueve (9) representantes, debiendo pertenecer a Instituciones educativas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público y privado.

Todos ellos deberán acreditar previo a su designación que por sus antecedentes personales, profesionales y conocimientos en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Duraran en sus funciones dos (2) años, pudiendo ser reelectos de manera consecutiva por una única vez. En la primera reunión determinaran sus autoridades y reglamento de funcionamiento.”

Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS

Se somete a consideración de este cuerpo el presente proyecto, que propone la creación del Consejo Consultivo Provincial de Evaluación Educativa, el cual funcionará bajo la órbita del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Considerando que el acceso a la educación es un derecho fundamental de todo niño y niña, y que paulatinamente crece el número de deserción escolar es fundamental evaluar los contenidos y estrategias de inclusión que lleva a cabo la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para garantizar la permanencia de los niños, niñas y adolescentes.

El acceso, la permanencia y el egreso de los y las estudiantes son grandes dificultades que se presentan desde hace mucho tiempo en términos de desafíos.

En los últimos resultados que arrojaron las pruebas APRENDER correspondientes al año 2019, se señala que en cuanto a la situación social y familiar de la población adolescente, un tercio de la población de 16 y 17 años realiza al menos una actividad productiva representando un 32%, es decir, desarrolla tareas para el mercado, para autoconsumo y/o actividades domésticas de alta intensidad. Este número se vio acrecentado frente a la pandemia ya que según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el 23% de los adolescentes de nuestro país trabaja, mientras que en noviembre de 2020 esa tasa era del 16%.

Asimismo es importante mencionar que para mediados del 2020 según Observatorio de Argentinos por la educación sólo la mitad de los chicos tenían contacto diario con la escuela, entre un 8% y 21% de los estudiantes no tenían interacción con sus docentes, y 4 de cada 5 escuelas no tenían vinculo pedagógico sincrónico, y en este sentido no recibían tareas y no tenían clases en vivo

Con respecto a los aprendizajes en el nivel secundario, Matemática es el área evaluada que más dificultades presenta: solo el 28,6% alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado. Particularmente en lo que atañe a los resultados de las pruebas estandarizadas en la provincia de Buenos Aires variaron de la siguiente manera: En el último año de primaria en Prácticas del Lenguaje para 2018, el porcentaje de estudiantes en el nivel por debajo del básico es 7,2% mientras que el correspondiente al nivel avanzado es de 35,6%. En el último año de primaria en Matemática para 2018, el porcentaje de estudiantes en el nivel por debajo del básico es 20,2% mientras que el correspondiente al nivel avanzado es de 18,3%. En el último año de secundaria en prácticas del lenguaje para 2017, el porcentaje de estudiantes en el nivel por debajo del básico es 14,7% mientras que el correspondiente a Avanzado es de 20,3%. En el último año de secundaria en Matemática para 2017, el porcentaje de estudiantes en el nivel por debajo del básico es 38,3% mientras que el correspondiente a Avanzado es de 5,5%.

Otro aspecto a tener en consideración es el acceso a la tecnología y la conectividad, ya que durante dos años fueron requisitos elementales para la continuidad educativa. Esto fue un gran obstáculo y dejó a miles de niños y niñas afuera del sistema educativo. En el año 2019 las pruebas APRENDER dieron cuenta que el 46% de los hogares con estudiantes de nivel secundario no poseía computadora, mientras que según datos del Instituto para el desarrollo social argentino (IDESA) elaborados con base en el propio Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INDEC), en Argentina el 63% de los hogares con niños poseía computadora.

Es por todo lo anteriormente mencionado, y convencidos de que la única forma de achicar la brecha social es garantizarles a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad que les permita construir un proyecto de vida, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.