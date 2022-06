Atlético jugó en 25 de Mayo por el Torneo de Basquetbol

Por la disputa de la tercera fecha de la segunda rueda del certamen de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, el sábado pasado viajaron a la ciudad de 25 de Mayo tres equipos del Club Atlético 9 de Julio, para enfrentar a los del Club Sportivo.

El equipo categoría U12, de nuestra ciudad viene demostrando una llamativa superioridad sobre los demás, como sucedió en esta jornada, al ganar por 55 a 9, aun dando la ventaja de no poder contar con uno de sus goleadores. El equipo estuvo integrado por Juan De Miguel 2; Francisco Fage 13; Manu Lezcano 2; Salvador Arcucci; Bautista Banchero 20; Salvador Hojman 2; Juan Pablo Belloni 0; Valentina Cañas 2; Luca Basilup 6; Angelina Puntieri 6; M. Vera; Santiago López 2; D.T. Andrés Pastori y A.T. Gonzalo Ledesma. En esta división Atlético ganó los 8 partidos disputados, con 501 goles a favor y 190 en contra.

En la siguiente división, U13, que también lidera, Atlético, no se jugó porque la entidad de 25 de Mayo no participa. Y en los otros partidos hubo mayor paridad: en U15, comenzó mucho mejor el equipo de nuestra ciudad, ganando los tres primeros cuartos con un tanteador de 56 a 38, pero reaccionó el local y si bien ganó el último parcial no le alcanzó para el nuevo triunfo Millonario 73 a 71. Y en U17, Sportivo se quedó con la victoria por 63 a 41. Los dos equipos de nuestra ciudad son dirigidos por Gonzalo Ledesma.

Basquet Femenino en Junín

El Club Atlético también se afilió a la única liga de basquetbol femenino de la zona, la de la Asociación Juninense, donde participan equipos de 12 clubes de Junín, Chivilcoy, Chababuco, Rojas, Lincoln, Bragado y Atlético, en las categorías Mini (promocional, sin puntos), U15 y U18; y son pocos los que tienen 1ª división.

El domingo, por la disputa de una nueva fecha, Atlético recibió la visita del Club Argentino, de Rojas, en Mini; luego en U15, se impuso la visita por 36 a 31 y cerró la jornada la importante victoria Millonaria en U18 por 46 a 42, en una categoría muy competitiva, en la que el equipo de nuestra ciudad cuenta con excelentes jugadoras, quienes al no haber equipo, se iniciaron jugando con los equipos masculinos.