La “Biblio” compartió su fantástica agenda cultural para la comunidad

La Biblioteca José Ingenieros compartió con entusiasmo su agenda cultural para el mes de junio. El espacio invita a participar de sus ciclos de “Teatro en gira”, “Tarde de boleros y té”, el cinéfilo “Otra Mirada”, y las 366 micro canciones de Martín Dufou.

——

“366 Micro Canciones” – Viernes 03, 20.30h – Subsuelo.

Durante el aislamiento obligatorio de 2020, Martín Dufou compuso “Una micro canción por día”, un total de 366. En su cuenta de Instagram @elpeladebranca dejó registrado, en canciones de 1 minuto de duración, sensaciones que nos atravesaron a todos.

El experimento llegó hasta los medios nacionales y hoy va camino a ser un musical para teatro. El espectáculo que se brindará en “la biblio”, será en el subsuelo, con canciones seleccionadas y dará un primer acercamiento a lo que se viene fruto de todo este material.

Las entradas se podrán adquirir en puerta desde las 20hs y serán a beneficio de la Biblioteca José Ingenieros ya que así lo anuncio el artista Martin Dufou.

——

Ciclo de cine “Otra Mirada” – Sábado 04 – 17hs

Cine para toda la familia, todos los sábados de Junio a las 17hs. La propuesta apunta a reforzar los valores, acercar a los chicos y a las familias a “la biblio” y ofrecer al cierre una actividad interactiva y de participación para quienes gusten. Las entradas se adquieren el mismo día a partir de las 16hs en nuestro espacio.

Un encuentro generado y producido por la Biblioteca José Ingenieros. Las proyecciones se inician con “Un amigo abominable”.

Sinopsis

La joven Yi descubre a un enorme yeti en la azotea de su edificio en Shanghái. La criatura se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrada y está siendo buscada por toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a huir y los cuatro se embarcan en una épica aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo, el Everest.

Info extra

La historia pese a centrarse en un yeti muestra temas fuertes como la pérdida de un ser querido. Es un guion inteligente el cual usa la animación y elementos fantásticos a modo de pretexto para llevar a los niños una película de calidad, con más propósitos que sólo entretener, además de ser la primera cinta de DreamWorks protagonizada por una chica.

Algunos datos curiosos y a destacar: está ambientada en Shanghái y el Himalaya apostando así por paisajes exóticos totalmente diferentes a los acostumbrados por la animación americana. Un amigo abominable está dirigida por la animadora Jill Culton, quien decidió apostar por una historia no solamente digna de admirar sino con temas complejos que no sólo den moralejas las cuales no salen del lugar común.

——

“Los otros” – Tarde de boleros y té – Domingo 05 – 18hs

“Los otros’ comenzamos a juntarnos y darle forma al proyecto durante el 2016, con idas y venidas hasta que en el 2019 comenzamos a tocar en vivo con un repertorio que constaba de boleros, zamba, chacareras, canciones populares. Con el correr del tiempo fuimos definiendo por los boleros”, dice la agrupación conformada por “Nano” Gutierrez en guitarra, “Nachi” San Andrés en voz y guitarra, Samuel Gaziano percusión y Alan Robredo contrabajo.

La propuesta estará acompañada por una merienda a cargo de la comisión. Desde el espacio y la programación se pensó en brindar un domingo diferente y nada mejor que iniciar el plan temprano, disfrutar del encuentro y de la música. La Biblioteca José Ingenieros busca apoyar y difundir constantemente propuesta locales, por eso al descubrirlos no se dudo en ofrecerles una fecha y sumarlos a la programación.

Las entradas ya se pueden adquirir de modo on-line por Alternativa teatral, la plataforma permite reserva y que abonen en efectivo el mismo dia e incluso la compra a traves de todos los medios de pago. La boletería estará abierta el mismo dia desde las 17hs y la capacidad de la sala estará reducida para poder brindar el té. Aconsejamos adquirir las entradas de modo anticipado. Pueden incluso pasar personalmente y adquirirlas de 9 a 13hs y 16 a 19hs.

http://panel. alternativateatral.com/ espacio7022-sala-jose- ingenieros

—— “Los invisibles de siempre”, Teatro en gira – Domingo 12

Un texto de Claudio Gotbeter en el que se aborda la incomunicación a través de imágenes, pareidolias y metáforas; que aparecen tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena.

La dirección de “Los invisibles de siempre” esta a cargo de Pablo Leger y será el primer espectáculo de su gira desde la provincia de Santa Fe. Las entradas disponibles de modo on-line hasta el 03 de junio ¡Con el 25% de descuento!

El espectáculo forma parte del proyecto “Teatro en gira”. Un espacio generado por la Biblioteca José Ingenieros en la ciudad de 9 de julio para recibir espectáculos que estén de gira en la provincia de Buenos Aires.

Sinopsis

Clarita es costurera y visita todos los domingos el cementerio, para hacer un soliloquio con los muertos. Urbano, por su parte, es el cuidador de ese cementerio. Y todo comienza cuando un domingo, Clarita falta a su cita dominical.