La Fundación Poder Buenos Aires realizó una jornada sobre Salud en Tandil

En el marco de una jornada organizada por la Fundación PODER Buenos Aires, bajo el Título: ¨Diálogos para la concertación de políticas, planes y programas en salud: propuestas de mejoras¨ y con la participación de intendentes, secretarios y trabajadores de la salud, se abordaron diferentes temáticas de la actual situación de salud global, nacional y provincial.

La complejidad del sistema y la magnitud de los problemas a nivel nacional y provincial, requieren de un abordaje que garantice la construcción colectiva, el trabajo en equipo y el avance por consensos para dar respuesta a las necesidades de la población.

En esta oportunidad, se priorizaron como temas, i) los desafíos que plantea el fortalecimiento de las redes y servicios para que funcionen de manera integrada; ii) la crisis global, nacional y provincial por la desigual distribución de personal de salud que genera inequidades y iii) la transformación del sistema de salud para garantizar derechos que incluye la atención de personas con padecimientos mentales con un modelo diferente al actual.

Con la presencia del Intendente de Tandil Miguel Lunghi, el Pte del Comité Provincia de la UCR Maximiliano Abad, el Pte de la Convención Provincial UCR Carlos Fernández, la Diputada Provincial Melisa Greco, y la Diputada Provincial y Presidente de la Fundación PODER Alejandra Lordén, se dio inicio a la jornada en la que participaron más de 150 trabajadores de la salud de toda la Provincia.

Durante la mañana una veintena de secretarios de Salud hicieron un diagnostico de la situación actual del sistema y su visión sobre las oportunidades de mejora.

Por la tarde la Secretaria de salud de Mar del Plata Viviana Bernabei describió los desafíos que implica tener una red integrada de sistemas y servicios de salud con propuestas que sirvieron para un diálogo participativo. Allí manifestó: “La pandemia ha puesto en evidencia nuevamente la segmentación y fragmentación del sistema de salud. Las brechas en el acceso, las diferencias en la calidad de los servicios y la inequidad en la cobertura son parte de un sistema desarticulado que necesita ser revisado y en donde las redes y su vinculación por niveles de atención encuentran en el ámbito local (los municipios) su mayor fortaleza”

A continuación el Dr. Marcelo García Dieguez (Profesor Asociado Universida Nacional del Sur; Ex Director de Capacitacion del M Salud de la PBA y Ex Director Nacional de Capital Humano) presentó un análisis de los recursos y el capital humano que se requiere para enfrentar los problemas de salud prioritarios en la provincia de Buenos Aires, poniendo énfasis en la formación de grado y postgrado. La necesidad de regular y financiar para evitar el pluriempleo fue compartida por la audiencia. “Nueve de cada 10 médicos tienen en promedio 3 trabajos, y casi el 70% del personal de enfermería trabaja en doble turno. 30% de las residencias quedan sin cubrir en particular en especialidades donde mayores necesidades se detectan como medicina general y familiar, emergentología y terapia intensiva de adultos y pediátricas. Sin cambios en la regulación, la financiación y la planificación estas situaciones no se revertirán” dijo García Dieguez.

Luciano Grasso, psicólogo, Ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Ex Secretario de Salud del Municipio de Tandil y Vicepresidente del Sistema de Salud Pública de Tandil, profundizó sobre la crítica situación en la que se encuentran las personas con padecimientos mentales: “La pandemia incrementó los padecimientos mentales y esto no fue acompañado por una ampliación de la respuesta del sistema de salud pública provincial, lo que profundizó la brecha. La mayoría de esas personas hoy no tiene la atención adecuada. A eso debemos agregar otro grave problema: Las más de 5000 personas viviendo en instituciones psiquiátricas, lo cual incumple todas las normas vigentes. Es necesaria y urgente una reforma integral en salud mental en nuestra provincia, hacia redes integradas de salud mental con base en la comunidad”.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Zulma Ortiz exministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y actual miembro de ConArgentina -equipo que asesora a Facundo Manes- Vice Presidenta del Grupo PAIS y Titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Cuyo. La especialista aseveró que: “La pandemia ha profundizado en nuestro país las desigualdades e inequidades en salud”. Compartió además que “una de las lecciones que va dejando la pandemia es que con sistemas de salud integrados, donde todos sus componentes logran articularse vertical y horizontalmente en función del desafío, los resultados son mejores”. Finalmente señaló que: ¨la salud y sus determinantes deben analizarse en cada contexto y las respuestas del sistema de salud siempre comienzan en el ugar de la consulta, por eso los sistemas a nivel local deben estar fortalecidos, integrados desde la baja hasta la alta complejidad, de tal manera de ser capaz de ofrecer a cada ciudadano el servicio que requiere en forma oportuna y pertinente de acuerdo a su necesidad. Si efectivamente Argentina emerge de esta pandemia resignificando y revalorizando la atención primaria de la salud a partir de revisar y modificar la modalidad de pago a los prestadores, reorientar los incentivos provinciales ligados a resultados sanitarios que garanticen la continuidad del proceso de cuidados, e implementar políticas de atracción, captación y retención del personal se habrá dado un gran paso.