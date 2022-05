El Censo 2022 está en marcha y se registrará hasta las 18

En el día de la escarapela y donde se dispuso que sea feriado nacional, se puso en marcha el Censo 2022.

Todo dio inicio a la hora 8 y se hará hasta las 18 horas.

Previamente, en los establecimientos educativos se concentraron los censistas para recibir las planillas, el kit y la pechera identificatoria.

En el distrito de Nueve de Julio, tal como adelantara CN, 1035 personas recorrerán el distrito para recoger datos en cada vivienda. Ya sea recibiendo el código de quienes se registraron por Internet, y haciendo el cuestionario presencial.

Quienes no hayan completado el formulario online deberán responder las preguntas de manera tradicional y quienes sí lo hayan hecho podrán finalizar el proceso al entregar el código correspondiente.

La inspectora Jefa distrital en Educación Leonor Capriroli adelantó a este medio que deben tenerse presente cinco puntos, ante las preguntas de cada vecino:

1- ¿Tengo que estar en mi casa si ya completé el cuestionario digital?

Sí. El censo digital no reemplaza al censo tradicional: lo que hace es reducir los tiempos de la visita y del procesamiento de datos. “Si bien el Censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea, el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados”, dicen desde el Indec.

2- ¿Tengo que imprimir el comprobante de finalización del trámite?

No es necesario imprimirlo ni exhibirlo. Simplemente hay que mostrárselo o anunciárselo oralmente al censista cuando visite la vivienda el día del censo para que lo inscriba en el programa de carga de datos.

3- ¿Cómo reconozco a la persona censista y es necesario que ingrese a mi hogar?

La persona censista usará una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde llevarán los cuestionarios y una credencial con su nombre y apellido que los acredita como enviados del Indec. No es necesario su ingreso al hogar. Las autoridades sugieren que las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria.

4- ¿Me pueden censar en un hogar que no sea donde vivo?

El sitio web oficial del Censo Digital 2022 aclara que no está permitido censar a una persona en un hogar que no sea donde vive habitualmente, es decir, donde residan y duerman cuatro días o más a la semana. Además, explicaron que, si una persona por razones de fuerza mayor no se encuentra en su vivienda el día de la encuesta, podrá dejarle a un vecino, encargado o persona de confianza el código del comprobante del censo digital para que se lo entregue al censista.

5– ¿Cuándo estarán los resultados?

El jueves 19 de mayo de 2022 -al día siguiente del censo presencial- el Indec tiene previsto informar cuántos habitantes viven en Argentina. Tres meses después habrá una estimación preliminar de las tasas básicas: sexo, edades, población según regiones. A los ocho meses se comunicarán los primeros datos definitivos y al año y medio culminará el procesamiento de todas las variables con el escaneo y la decodificación de las actividades económicas principales de cada hogar.

Y recomendó que no se den datos de DNI, cuentas bancarias, u otros personales, ya que no corresponde hacerlo.

Casi el 50 % de la población se censó por internet.