El primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, un evento organizado por GINA (Iniciativa Global para el Asma).

El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad.

Esta fecha se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1998, en el marco de la primera Reunión Mundial sobre el Asma efectuada en Barcelona, España. Es uno de los eventos de educación y del cual se debe tomar conciencia sobre el asma más importante del mundo. A partir del año 2022 se celebrará el primer martes de mayo.

GINA – Iniciativa Global para el Asma- es un programa creado en el año 1993, en colaboración con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Está conformado por comités formados por destacados expertos en asma de todo el mundo. Los principales objetivos de este programa son los siguientes:

Incrementar la conciencia sobre el asma y sus consecuencias para la salud pública.

Promover el estudio de la asociación entre asma y medio ambiente.

Reducir la morbilidad y la mortalidad por asma.

Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de una terapia eficaz contra el asma.

¿Qué es el asma?

El asma es una patología de las vías respiratorias que ocasiona que los pulmones no funcionen de forma correcta. Esto provoca que tanto la entrada como la salida del aire no sean de calidad por una inflamación crónica del aparato respiratorio.

Generalmente las personas que sufren esta enfermedad son más vulnerables a factores externos como el clima, el polvo, el humo y sustancias químicas, los cuales pueden fácilmente desencadenar un brote de asma.

Principales síntomas del asma

El asma es considerado como un padecimiento crónico, que genera una serie de síntomas que pueden variar de acuerdo a la frecuencia, duración e intensidad:

Respiración sibilante, caracterizada por la presencia de sonidos similares a los de un silbido. Es más notable si la persona está agitada o cansada.

Tos improductiva, que suele ser más recurrente durante la noche y en las primeras horas de la mañana.

Dificultad para respirar y sensación de ahogamiento.

Sensación de opresión en el pecho.

Puede haber presencia de secreción o mucosidad al toser.

El asma es una patología crónica que afecta a un alto porcentaje de la población mundial, siendo los niños la población más vulnerable. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 235 millones padecen de esta enfermedad a nivel global.

Aunque el asma puede manifestarse con un nivel de frecuencia y complejidad que puede variar de un individuo a otro, es importante tener en cuenta, que una vez que se manifiestan los síntomas hay que tomar las medidas preventivas para que el brote asmático no se intensifique.

Para el control y prevención de ataques de asma es indispensable tomar en cuenta las siguientes precauciones:

Seguir las indicaciones del tratamiento médico que ha sido prescrito por el especialista.

Asistir de forma periódica a los controles médicos.

Usar los controles en caso de manifestarse un brote de la enfermedad.

Evitar los factores externos que puedan incidir en una crisis de asma.

En 2022 el lema para el Día Mundial del Asma es: “Cerrar brechas en la atención del asma”. Se trata de llenar las deficiencias en la atención de esta patología para evitar sufrimiento innecesario en los pacientes.

2021: Descubriendo conceptos erróneos del Asma

Desde el año 1998 el lema del Día Mundial del Asma ha sido “Puedes Controlar tu Asma” (You can control your asthma), con la finalidad de involucrar a los pacientes en el control de su enfermedad.

Sin embargo, en el año 2020 se utilizó el lema “Basta ya de muertes por asma” (Enough Asthma Deaths).

Para el año 2021, el mensaje central para conmemorar el Día Mundial del Asma es “Descubriendo conceptos erróneos del Asma”. Con ello se pretende abordar los mitos y conceptos erróneos comunes sobre el asma, que impiden que las personas que padecen esta enfermedad se beneficien de los principales avances en el tratamiento de esta afección.

Algunos de los mitos y percepciones sobre esta enfermedad estiman que el asma es una enfermedad infantil que se mantiene hasta la última etapa de la vida adulta.

Ha sido catalogada como una enfermedad infecciosa que solo es controlable con esteroides de dosis altas. Además, se ha malinterpretado que quienes la padecen no deben practicar ninguna actividad física.

Nada más alejado de la realidad. El asma puede ocurrir a cualquier edad. Por otra parte, el asma no es infecciosa. Lo que si es cierto es que las infecciones respiratorias virales como la gripe y el resfriado común pueden causar ataques de asma.

Como parte del tratamiento médico para controlar esta enfermedad se indican dosis bajas de esteroides y los pacientes pueden realizar actividad física bajo estas indicaciones.

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Asma?

Debemos crear conciencia acerca de la importancia de esta enfermedad crónica, que afecta a tantas personas en el mundo.

Hoy más que nunca, debido a la pandemia del Coronavirus, los pacientes asmáticos deberán tener mayores cuidados respecto a su salud, ya que la COVID-19 es un virus que ataca directamente al aparato respiratorio, por lo tanto, corren mayores riesgos de sufrir complicaciones.