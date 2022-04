Se incautaron armas a dos varones en investigaciones por violencia de género

A dos varones, de 66 y 29 años, se le secuestraron armas de fuego luego de amenazar a su ex novio y cónyuge, respectivamente en causas que tramitan en la Comisaría de la Mujer de Pehuajó.

En el marco de investigación penal, iniciada el dos de abril último, en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Pehuajó, luego de la denuncia de una mujer, donde expresó que su ex novio, de 29 años, luego de mantener discusión, la agredió y amenazó de muerte, se puso en marcha una investigación impulsada por el Dr. Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, a cargo de la UFI 8 de Pehuajó.

En ese contexto, el Juzgado de Garantías Nro. 2 de Trenque Lauquen, otorgó una Orden de Allanamiento, para con el domicilio de calle Irigoyen al 850 de esa ciudad, que llevada a cabo por Personal de la Comisaría fe la Mujer y G.T.O. de la Estación Comunal, se incautó un Revolver color gris, culata encintada con cinta negra, sin marca visible con inscripción en el caño de un lado (industria argentina) y del otro lado inscripción (cal 22 largo), Cuatro municiones FM calibre 22 y arma larga tipo escopeta de dos caños yuxtapuestos con culata de madera marrón y cantonera de plástico color negro con inscripción “V-S”, caño color negro sin numeración y sin marca visible y una planta de marihuana de 2 mts de altura.

Puesto en conocimiento del Fiscal a cargo del caso, no se dispuso medidas privativas de la libertad, si su notificación de los 60 y 92 del Código de Procedimiento Penal, y de las medidas dispuestas por el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó, a cargo de la Dra.S Andrea AGRERA. –

A su vez, ante una denuncia penal, de este 14 de abril, en donde una mujer denunció a su ex esposo, de 66 años, con quien previo a tener discusión, éste le profiere amenazas de muerte, por lo que antes las pruebas sumarias colectadas, el Fiscal en turno, Dr. Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, tramito ante el Juzgado de Garantías Nro 2 de Trenque Lauquen, una Orden de Allanamiento, la cual fue otorgada y ejecutada por personal de Comisaría de la Mujer y G.T.O. de Estación Comunal Pehuajó, secuestrándose un arma de fuego corta, con un tuvo cañón parte superior descripción sic “CYCLP WORKS TCHBURG MASS URSA”, posiblemente calibre punto 32, sin municiones colocadas, 5 vainas servidas marca HORNADY, calibre 30-08, 2 municiones marca FMMHPV con la descripción en la ojiva fal 59, sin percutar, una munición calibre 50, marca FN sin percutar, cartucho escopeta calibre 28, munición 7 color rojo sin percutar, un fusil marca SAVAGE, modelo AXIS, calibre punto 308, PLG WINCHESTER, color negro, con un semi forrado camuflado verde marrón y negro, con mira colocada con la inscripción S, el cual se encontraba en estuche color azul y negro, marca STURGEHM, no poseyendo cargador colocado, ni cierre de recamara, tarjeta uso civil condicional, tarjeta de legitimo usuario, y tarjeta de registro de consumo de municiones, un arma de fuego tipo escopeta marca IZARM, sin munición, descripción sector recamada made in TUKY, dos cajas de 50 municiones marca ORBEA, calibre punto 22 intacta, 7 cartuchos calibre 12/70, munición 1 (BREME) color verde intactas, caja de munición calibre punto 308 marca MAGTECH, conteniendo 30 municiones intactas, 3 cartuchos intactos marca ORBEA, calibre 12/70, frasco plástico blanco conteniendo 95 municiones, calibre punto 22, marca ORBEA intactos, cargador color negro con inscripción en la parte superior SAVAGE, y cerrojo con la descripción SAVAGE.-

Puesto en conocimiento del Fiscal, dispuso su notificación de los artículos 60 y 92 del Código de Procedimiento Penal, en el marco de causa caratulada: AMENAZAS AGRAVADAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, así mismo fue notificado el imputado de las medidas ordenadas por el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó, a cargo de la DRA. Andrea SAGRERA.-

En el marco de los allanamientos efectuados, se contó con la colaboración de personal de Dependencias Descentralizadas, como DDI Trenque Lauquen, GAD Pehuajó y Narcotráfico Pehuajó, quienes desempeñaron su labor a la par de las Policía de Seguridad.