Inés Estévez volvió a los escenarios en la Plaza Seca de La Plata

Ines Estevéz repasó standards y reversionó clásicos populares testeandolos desde el prisma del jazz. Desde un escenario a cielo abierto el Teatro Argentino, de la ciudad de La Plata, la artista reformuló su cuarteto de jazz -voz, contrabajo, piano y batería- para volverlo un quinteto.

“La banda original son tres músicos”, dice Estévez a Cadena Nueve, “el contrabajista no pudo venir porque tenía la presentación de un disco. Me pareció prudente y necesario reemplazarlo por una mujer, busqué una contrabajista y apareció Maia Korosec”.

Estuvieron en escena también los músicos originales de la banda Mariano Agustoni la acompaña al piano y Javier Martínez Vallejos en la batería. Yamile Burich, oriunda de Tartagal, se sumó como saxofonista.

Inés cuenta con más de 35 años de carrera como actriz, se acercó a la música de manera formal en 2015 y años más tarde lanzó el disco “Nude”, nominado a los premios Gardel, con el que giró por todo el país y Uruguay con sus canciones. Durante dos años abrió dicho repertorio con “Learning in the blues”, una canción muy emotiva y personal para Inés porque durante su infancia la cantaba junto a su papá, pero “el repertorio se modifica por los músicos, el público, por uno mismo y para seguir buscando un sonido propio” dice la cantante.

La banda está haciendo otras canciones, nuevas canciones, elegidas por Estevéz o los músicos mismos. Aún así, la búsqueda no es a partir de las canciones, sino, desde los arreglos y la búsqueda sonora. “Si bien no sé música, intento transmitir lo que me imagino. Ellos -sus compañeros de banda- son unos genios y lo van interpretando, siempre aportan, de hecho, los arreglos son todos de ellos”. Para Inés los recitales son una cosa que se teje de forma conjunta: hay cosas que la cantante transmite y muchas otras que proponen ellos.

Desde los interiores del Teatro Argentino Inés Estévez confesó a Cadena Nueve que esta presentación le sirvió para testear música para su nuevo disco. “No será una música hegemónica o popular, pero a la gente le encantó”, expresó la cantante, “fue una noche hermosa y -el recinto- estuvo lleno”.

La artista hace 14 años que da clases de teatro y planea retomar ese camino de la docencia, tanto en la ciudad de La Plata como en el Teatro Seminari de Escobar. También, Estevéz está por iniciar a trabajar, en julio o agosto, en una miniserie llamada “Maternidark” que en un futuro cercano se va a proyectar en la TV Pública. “Esta iniciativa que se llama ‘Renacer’ -retomar el mundo audiovisual- es muy federal, hay muchos jóvenes y gente de cine que está generando series, miniseries, y películas”, explica.

El show musical se dio a partir del ciclo “Artistas Populares en la Plaza Seca del Teatro Argentino”, que impulsa el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El próximo 28 de abril tendrá lugar una nueva edición con la presencia de Teresa Parodi. La entrada nuevamente será gratuita con previa reserva online.