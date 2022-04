El sábado Atlético recibe a El Linqueño

Se disputa el sábado la segunda fecha del Torneo oficial de Hockey femenino, con los partidos de la Zona B, correspondiendo al Club Atlético recibir a las cuatro categorías del Club El Linqueño, importante entidad de esa ciudad.

En la primera fecha los equipos locales tuvieron una magnífica actuación, goleando en Junín a los conjuntos de Sarmiento, en lo que además significó el debut del Profesor Javier Braña, a cargo de los planteles, que ganaron, en Sub 14 por 9 a 0; en Sub 16 por 3 a 0; en sub 19 por 5 a 0; y en 1ª división por 3 a 0.

Con este antecedente inmediato, aguardan con expectativa a los equipos Linqueños, en jornada que comienza a las 10 hs en la cancha ubicada en el Campo de Golf del Club Atlético.