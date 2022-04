Sergio Castillo es el jugador con mayor cantidad de partidos suspendidos

Con la firma de su presidente Mario Oscar Arias y de su secretario Claudio Gaitán, el Tribunal de Penas de la Liga Nuevejuliense dio a conocer las resoluciones en relación a los informes de cada arbitro de los distintos partidos jugados en la última fecha.

Las disposiciones alcanzan a los torneos en competencia

Esta son las resoluciones:

EXPTE Nº 163:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 26/03/22 ENTRE F.C.LIBERTAD VS. DEF. DE LA BOCA

SE AMONESTA a los jugadores RE Diego, MICHELLI Franco, MIRAGLIA Emanuel todos de F.C.Libertad y BASUALDO Ignacio, BENEDETTO David, OLIBAZ Agustín, GODOY Víctor, RODRIGUEZ Matías todos de Def. de la Boca.

SE SUSPENDE a los jugadores MONTENEGRO Daniel (28991930) por Art. 200 Inc. “a” “11” por TRES PARTIDOS de F.C.Libertad y GONZALEZ Gabriel (39553507) por Art. 207 por UN PARTIDO de Def. de la Boca.

Se da CINCO DIAS al club F.C.Libertad que se interiorice del informe del árbitro y se solicita la ampliación de informe del cuarto árbitro del encuentro.

EXPTE Nº 164:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 27/03/22 ENTRE ATL. DUDIGNAC VS. ATL. PATRICIOS.

SE AMONESTA a los jugadores DELGADO Francis de Atl. Dudignac y LEGUIZAMON Juan, BRAVO Juan, MONTENEGRO Iban, GODOY Eduardo, GOMEZ Lautaro todos de Atl. Patricios.

SE SUSPENDE a los jugadores TORRES Franco (42618977) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. Dudignac y GROTTOLI Raul (32641133) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. Patricios.

EXPTE Nº 165:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 27/03/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. S.D. 12 DE OCTUBRE.

SE SUSPENDE al jugador CAPUTO Germán (454250369 por Art. 207 Inc. “a” por UN PARTIDOS de Agustín Alvarez.

Se de entrada al informe del árbitro y se da CINCO DIAS al club S.D. 12 de Octubre para que se interiorice del informe y realice su descargo por escrito.

EXPTE Nº 166:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 27/03/22 ENTRE ATL. SAN MARTIN VS. ATL. FRENCH.

SE SUSPENDE al jugador MARRAFINO Francisco (46416572) por Art. 200 Inc. “a” “1” por TRES PARTIDOS de Atl. San Martín.

EXPTE Nº 167:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 27/03/22 ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. ATL. 9 DE JULIO.

SE AMONESTA a los jugadores AVELINO Ignacio, RABAN Agustín ambos de Atl. Once Tigres y LOPEZ Gonzalo, DISARIO Ramiro, PIREZ Joaquín todos de Atl. 9 de Julio.

SE SUSPENDE a los jugadores CASTILLO Sergio (38932986) por Art. 200 Inc. “a” “1” y 201 Inc. “b” “4” por CINCO PARTIDOS de Atl. Once Tigres y DISARIO Ramiro (372294829 por Art. 208 por UN PARTIDO de Atl. 9 de Julio.

SE SUSPENDE al Sr. FARIAS Luis (1553) por Art. 260, 263 Inc. “c” por TREINTA DIAS de Atl. Once Tigres.

EXPTE Nº 168:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 27/03/22 ENTRE DEP. SAN AGUSTIN VS. ATL. QUIROGA.

SE AMONESTA a los jugadores GAVALDA Tomas, MARQUEZ Matías, BARBERA Hernán, MASSICO Federico todos de Dep. San Agustín y CASTAÑO Esteban, CUERVO Matías, ROSALES Valentín, MACCARONI Tomas, MOLINA Yaco todos de Atl. Quiroga.

SE SUSPENDE al jugador MASSICO Federico (33335458) por Art. 208 por UN PARTIDO de Dep. san Agustín.

EXPTE Nº 169:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 27/03/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. S.D. 12 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a los jugadores GAILAC Alejandro, LECCHERE Ramiro, ZEGA Valentín todos de Agustín Alvarez y HOJMAN Pablo de S.D. 12 de Octubre.

SE SUSPENDE a los jugadores SALAS Máximo (45782276) por Art. 07 Inc. “a” por UN PARTIDOS, GAILAC Alejandro (37029955) por Art. 208 por UN PARTIDO ambos de Agustín Alvarez y UTELLI Mariano (34291915) por Art. 207 por UN PARTIDO de S. D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 170:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 27/03/22 ENTRE ATL. SAN MARTIN VS. ATL. FRENCH.

SE AMONESTA a los jugadores BOGGIANO Tomas, MOLLE Juan ambos de Atl. San Martín y GODOY Esteban, MARTIN Nicolás, TROMBETTA Tomas, GIUFRIDA Agustín, CLAREMBOUSA Benjamín todos de Atl. French.

SE SUSPENDE al jugador MARTIN Nicolás (35096762) por Art. 208 por UN PARTIDO de Atl. French.

EXPTE Nº 171:

Se da entrada a la nota de la Agrupación Nuevejuliense de Árbitros solicitando reconsideración a la pena impuesta a la cuaterna arbitral en ocasión de diputarse el encuentro de 1º Div. “A” entre Agustín Alvarez Vs. Atl. Quiroga y se ratifica la sanción impuesta, procediéndose al archivo de la misma.