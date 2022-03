Falleció Julio ‘Cacho’ Faustino

Nacido el 25 de septiembre de 1932, Julio ‘Cacho’ Fautisno, abrazó el automovilismo desde muy joven.

Siempre fue un entusiasta de sumarse en las competencias que unían grandes recorridos. Si bien participó de algún ‘Triángulo del Oeste’, uniendo, Nueve de Julio, Los Toldos y Bragado, lo hacían en las competencias de los grandes premios.

Junto al legendario ‘Cacho’ Piazza, Julio Faustino eran grandes embajadores de Nueve de Julio en esas carreras que se hacían por etapas y que unían pueblos, ciudades, parajes recorriendo los caminos más impensados.

Allí, llevando el orgullo nuvejuliense estaba ‘Cacho’ Faustino.

Hoy a los 89 años, se conoció su deceso y los seguidores del automovilismo recordarán sus participaciones.

Hace más de una década en Bragado le hicieron un reconocimiento y él recordó aspectos de su vida.

En primer lugar su condición de mecánico.

Trabajó en el taller de Tacchi Hermanos hasta el año 1953 y después pasó a tener taller propio. Cuando corrió la primer carrera se encontraba en el Servicio Militar.

En ese momento se subió a un Ford T (semi-preparado) del Dr. Juan Ángel Maldonado (el padre de Yoyo) en 1953 en alguna competencia.

Corrió más de 30 años en el Turismo Carretera señaló que «los recuerdos fueron muy lindos, coseché muchos amigos».

«La época aquella era tan linda como la de ahora. No creo en ese valor cuando dicen aquello era distinto y era mejor. Son dos épocas interesantes compitiendo y haciendo amigos», consideró Faustino.

Julio Raúl ‘Cacho’ Faustino debutó como acompañante de Pascual Gougy, con Chevrolet. El auto era preparado en Nueve de Julio y sufrieron un accidente sin consecuencias personales. Un grupo de amigos de «Cacho» decidió comprar un auto para que él lo corriera en 1961.

«Cuando empecé a correr en 1961 no había más que ruta, por eso me familiaricé con eso. Siempre me vinculé con amigos que estaban en esto: Bernardo Pérez, Joseph, Wilke y Pedersoli y trataba de recoger la experiencia de ellos.

«Siempre me gustó la mecánica aunque nunca creí que iba a ser corredor de autos, creí que iba a ser mecánico de autos: las circunstancias se dieron así», sostuvo el ex piloto de TC.

Desde 1961 hasta 1996 siempre corrió en Turismo Carretera, con Chevrolet y dejó de correr cuando el TC comenzó a correr sólo en autódromos. «A mí me gustaba la ruta, aunque teniendo los medios y la posibilidad también me gustaba correr en autódromo, pero estaba grande, ya la edad no me acompañaba».

En cuanto a la continuidad en las competencias, Faustino señaló que participaba en las competencias «manejando los tiempos porque a veces no se llegaba con los recursos necesarios y a veces teníamos que dejar de ir».

Sus amigos fueron un puntal para que Faustino participe. Formaban una peña para recaudar fondos y así Cacho corría en el TC, la categoría más popular del automovilismo argentino.

Entre las décadas del ’60 y del ’90 hubo cambios muy importantes, siempre fiel al Chevrolet en el TC: «de una cupecita saltamos a un Chevrolet 400 y después a una Cupé Chevy, de las cuales se reformaban todas. Y el TC sigue avanzando actualmente, son muchos los cambios».

«Yo tenía mucha vocación por esto, es por eso que algunas cosas salían bien y otras salían mal. Podía participar de las carreras en la medida que tenía las posibilidades de mi actividad particular», aclaró.

Julio Faustino sostuvo que le gustaban las dos cosas, aunque si tuviera que elegir sostuvo «me gustaba más preparar que correr los autos».

En la parte final del diálogo, Julio Faustino agradeció a toda la ciudad de 9 de Julio y especialmente a sus amigos que colaboraron tanto para que él pudiera hacer lo que tanto le gustaba.

Julio descansa en paz y las rutas y caminos del país, te recordarán, ante la huella que dejaste en el automovilismo!.

Hoy será sepultado a la hora 16.