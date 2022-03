“40 años de la gesta de Malvinas”

‘En el año 1982, éramos jóvenes y “hombres”, que enfrentamos una guerra cruel e inútil, pero allá fuimos, postergando sueños, dejando estudios, familia, trabajo, amores, amigos… y tantas ilusiones’, señalan es combatientes Malvinas en nota pública, donde además hacen clara diferenciación sobre los soldados que estuvieron en la Patagonia, pero todos estaban alcanzados por lo dispuesto en el Decreto que dio nacimiento al TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Esos ex-soldados reclaman un resguardo jurídico.

‘Nos llenamos de fuerza, de coraje, aunque por momentos la incertidumbre y el miedo nos invadiera y una lágrima cayera’, añaden los firmantes.

‘LO DIMOS TODO!!! Hasta la propia vida, incluso años más tarde el enemigo destaco nuestra entrega infinita y nuestra valentía’.

‘Hoy 40 años después sigue en nosotros punzante, latente lo vivido. Marcas que nunca se olvidan, la sangre derramada, los cuerpos sepultados en las islas’.

‘Nos confesamos y les confesamos: la guerra aún sigue encendida, sin cañones, sin fusiles, sin viento, sin hielo, con mochilas cargadas y bronca contenida. Incesantes suicidios ignorados, como el día que volvimos’.

‘Discursos leídos cada 2 de Abril, sin ser sentidos, promesas incumplidas y lo que es peor gobiernos que desconocen la verdadera historia de Malvinas. Políticos recibiendo y escuchando a soldados continentales con RECLAMOS INCOHERENTES Y PRETENSIONES DESMEDIDAS, estuvieron resguardados y confortados, allá en el Sur, con comida en galpones y cuadras por nosotros conocidas’.

‘Esto, “SENORES” es faltarle el respeto a la patria, desvirtuar una historia tan reciente y tan sentida’.

‘La guerra fue otra cosa:

• Fue pilotear aviones haciendo posible lo imposible, con sus brillantes mentes nos

deslumbraron, nos protegieron y en el terror del enemigo se convirtieron

• Fue haber estado en Aras General Belgrano, hundido en uno de los mares más hostiles

• Fue combatir frente a frente con el enemigo. Sobrevivir a cada instante, refugiarse en un

pozo arriba unos de otros, con proyectiles silbando en los oídos

• Fue enfrentar el bombardeo , envolverte en el humo negro, ver entre sombras volar

cuerpos, caer exhaustos y no rendirse

• Levantar el cuerpo camarada, aún caliente pero sin vida, mirar atónito la muerte, tan cruel, tan atrevida

• Fue poner el cuerpo… pensar ya está…llego mi día, implorar a Dios, no me abandones

todavía’.

‘Por eso duele 40 años de olvido, de mirar hacia otro lado, no somos nadie y así seguimos

con compañeros muertos post-guerra por descuido, sin una digna atención es la salud , situada, recorriendo kilómetros para ser atendidos, con el “RECONOCIMIENTO HISTORICO” que nunca nos fue otorgado y lo queremos en vida’, resaltan en la nota.

’40 ANOS DE LUCHA INCOMPRENDIDA DE IMPERDONABLE ABANDONO POR TODOS LOS GOBIERNOS TRANSCURRIDOS’, destacan los ex-combatientes del distrito nuevejuliense.

‘Las voces de veteranos de guerra del interior de la Provincia de Buenos Aires que nunca son oídas’, concluyen.

MIGUEL ANGEL BENITEZ

SERGIO JAVIER BRANGERI

GUSTAVO JAVIER CINGOLANI

GUILLERMO CRISTOBAL

EDGARDO GASTAMBIDE

RAUL VILLALBA

HORACIO BRENNA

EDUARDO SALGADO

WALTER DEBENEDETTI

ARNALDO GABRIEL CONEQUIR