Nace Newcom de Competición en Atlético

Acaba de comenzar el Newcom en el Club Atlético, promovido por un grupo de ex jugadoras de Cestobol del Club y de profes y ex jugadores de Voleibol, los días martes y jueves de 14 a 17 horas, y los fines de semana, cuando no hay tira de básquet o voleibol, de 18 a 20 en el gimnasio. Hay distintas categorías, a partir de 40, de 50 y de 60 años de edad, encontrándose abierta la inscripción: informes con la coordinadora, la profesora Nancy Lozano, teléfono 405931.

Este deporte tiene reglas muy parecidas al vóleibol, es de táctica y estrategia; los equipos son mixtos o femeninos, la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red con ambos pies apoyados en el piso para hombres, las mujeres pueden saltar para lanzar. El objetivo es no dejar caer el balón al suelo y la puntuación se divide en dos sets de 15 puntos con opción al tie break a 10 puntos.

Se trata de un deporte ideal para personas mayores de edad, creado en 1895 por Clara Gregory Baer, profesora de educación física en el colegio Sophie Newcomb, en Nueva Orleáns y está teniendo gran aceptación en todo el país, a tal punto que ha sido incluido en los Juegos Deportivos Bonaerenses.

