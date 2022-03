San Martín debutó en la zona “A” en el Torneo de la Asociación del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Con amplia expectativas se inició este sábado 19 el Torneo de Hockey Femenino de

la Asociación Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires –AHCBA- del que

participa un buen número de equipos de la región entre ellos Club San Martin, uno de

los iniciadores de dicha entidad del hockey.

El torneo se divide en dos zonas “A y B”, de donde luego salen los clasificados para

los play off en sus cuatro categorías: Sub 14(7ma.), Sub 16(6ta.), Sub 19 (5ta.), y

Primera; donde el Hockey del Club San Martin, dirigido por la Profesora Jorgelina

Faure, integra la Zona “A”, junto a Social de Junín, Ciudad de Bolívar, Huracán de

Carlos Casares, Hockey Bragado y Rivadavia de Lincoln.

En la primera fecha San Martin recibió a Social de Junín donde en Sub 4 perdió 0-6,

en Sub 16 gano 3 -1, en Sub 19 1-0 y en Primera finalizo con un empate 2 a 2.

El cuerpo técnico es Coordinado por Jorgelina “Coli” Faure y está integrado por la Prof.

Yanina lazuck como Preparadora Física 7ma., 6ta., 5ta., y Primera de Caballeros.

Mientras que el Prof. Marcos Asenjo, es DT de Primera en Hockey Femenino, y Faure

es DT de la Primera de caballeros, Sub 14 Sub 16 y Sub 19, del Hockey Femenino.

La próxima fecha, será el 2 de Abril, donde San Martin viaja a la ciudad de Lincoln

para enfrentar a Rivadavia del vecino distrito.

Hockey Masculino

Se conoció por parte de la AHCBA que la final de Hockey Masculino para la que

clasificaron los equipos nuevejulienses, San Martin y Atlético 9 de Julio, habrá de

jugarse el domingo 3 de abril en cancha de Club Atlético 9 de Julio.