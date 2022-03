Cyberbullying: ¿Cómo pueden ayudar los padres?

Aunque pareciera lógico pensar que los casos de bullying mermaron durante la pandemia, los informes indican lo contrario. Según la encuesta “El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias” elaborada por UNICEF, en octubre del 2021 el maltrato digital aumentó un 60% y la discriminación por distintos motivos un 100% con respecto al mismo mes del año anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, muchos padres temen que la vuelta a clases intensifique ese problema. “El bullying es algo que nos preocupa siempre, sobre todo con el comienzo de cada año escolar”, dijo una mamá de cuatro hijos.

La presencia cada vez mayor de la tecnología en la vida de los niños ha dado al bullying una nueva forma de alcanzar su objetivo. Con un solo clic, los ciberacosadores pueden burlarse, acosar y amenazar sin descanso a sus víctimas, incluso ingresando al hogar de los niños a través de un celular o la computadora. Como resultado, las víctimas dicen sentirse desesperadas, aisladas e incluso con tendencias suicidas.

Conocer a su hijo es imprescindible

Estar atentos a las actividades virtuales de sus hijos puede marcar la diferencia, lo que no

requiere necesariamente que los padres se conviertan en expertos en tecnología. El sitio oficial del Ministerio de Justicia y DDHH de Argentina aconseja a los padres que estén atentos a los indicios sutiles de que algo va mal, por ejemplo, si ha habido un cambio en el sentido del humor o el comportamiento, y que intenten determinar si estos cambios en el niño ocurren como resultado del uso de dispositivos electrónicos. “Conocer a nuestros hijos es clave para saber cuándo les está pasando algo”, expresó una mamá de la provincia de Mendoza.

Hablar con los niños abiertamente y con frecuencia, también ayuda. “Cuanto más le hables a tu hijo sobre el tema, más cómodo se sentirá para contarte si ha sido testigo o víctima [de bullying]”, dice el sitio oficial de UNICEF. “Si ellos te consideran su amigo, es más fácil que se abran y te cuenten lo que les pasa —comentó el papá de una preadolescente de Resistencia, Chaco —. Pienso que para lograrlo es fundamental pasar tiempo juntos. En nuestro caso, todos los lunes de camino a la escuela paramos a tomar algo y aprovechamos a conversar”.

Los padres de dos adolescentes de Mar del Plata reconocen que es importante ser accesibles y escuchar con atención. “Hay que tener cuidado para no reaccionar de manera exagerada. No queremos generarles más tensión de la que ya tienen. Por otro lado, es importante no minimizar la situación”, dijeron.

Fijar límites razonables también ayuda

Más allá de hablar, escuchar y observar a sus hijos, los padres no deben tener miedo de

establecer y hacer cumplir normas para las actividades en línea, dicen los expertos. La familia de Mendoza citada antes destaca la importancia de enseñar a los hijos a usar los dispositivos de manera prudente. “Les explicamos qué conductas son apropiadas en línea y cuáles no, para que puedan tomar buenas decisiones y evitar problemas”. Otra familia ha adoptado un enfoque similar. “Les aseguramos a nuestras hijas que confiamos en ellas y que respetamos su intimidad, pero tienen que mantenerse dentro de los límites que hemos establecido”.

Las familias mencionadas destacaron lo útiles que son las sugerencias que brinda el sitio jw.org, página oficial de los testigos de Jehová, respecto a este tema. Los adolescentes coinciden en recomendar el video Cómo defenderte sin dar un solo golpe. Uno de ellos dijo: “Aprendí que, si te acosan, tenés que llamar a alguien de confianza, como tus papás, los maestros o los directores, porque ellos pueden ayudarte y hacer que se detenga”.

Más información relacionada: o https://www.jw.org – ¿Cómo puedo defenderme del ciberacoso?