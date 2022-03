La lista celeste será presentada este jueves y reprocha a la Verde que asocia vecinos con fines electorales

Dictamen Dirección de Cooperativas



La lista Acción Cooperativa cuestionó que la CEyS ‘Mariano Moreno’ asocia a vecinos por $1 sin brindarles servicios a los fines electorales.

Lo señala en un nota que hiciera llegar al Consejo de Administración donde destaca que es una ‘práctica que desvirtúa las normas y principios cooperativos que emanan de la Ley Nacional 20.337’ y ante ello ‘se ha elevado una consulta al organismo Provincial de Cooperativas, el cual con fecha 1º de noviembre de 2021 emitió un dictamen el cual adjuntamos para vuestro conocimiento’, añaden. (Se publica el Dictamen Número: ACTA-2021-28482005-GDEBA-DRYFCMPCEITGP).

‘Tal cual se desprende del mismo, la práctica mencionada no se corresponde con los Artículos 4 y 17 de la Ley 20.337, al no cumplirse con el objeto social y no existir el Acto Cooperativo entre estos asociados y la entidad’, siguen diciendo los apoderados de la lista celeste Hugo Gailach y Andrés Aribe.

A esto agregan que ‘Por lo expuesto, intimamos a ese Consejo de Administración a cesar con éstas prácticas que desvirtúan los principios y valores del Cooperativismo, haciéndolos responsables de las posibles y seguras impugnaciones que presentaremos en caso de persistir con estas conductas totalmente antidemocráticas’.