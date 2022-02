El 19 de febrero es el Día Internacional Contra la Homofobia en el Fútbol, en homenaje al nacimiento de Justin Fashanu el primer futbolista de élite en reconocer públicamente su homosexualidad.

Fue en 1990 y después de aquel hecho, Fashanu fue expulsado del equipo y objeto de burla por algunos de sus compañeros. Años después y tras una acusación falsa de violación, el jugador entró en una profunda depresión y se suicidó en 1998.

Para que hechos como estos no se vuelvan a repetir, se celebra esta efeméride, para el fin de la discriminación por razones homófobas en el fútbol, y en el deporte en general.

Con una carta se despedía del mundo Justin Fashanu, el futbolista inglés de padres nigerianos, después de sufrir las consecuencias dedeclararse homosexual, mientras jugaba al fútbol profesional en Inglaterra.

“Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final en él encontraré la paz que nunca tuve”.

Fueron tres años de grandes actuaciones dentro de la Premier League. Debutó en 1979 con 17 años y sus excelentes cualidades, su efectividad y la espectacularidad de sus goles, lo convirtieron en el jugador negro más caro de la historia, al ser traspasado del Norwich al Norhingam Forest por más de un millón de dólares en 1981.

En su nuevo equipo comenzó su calvario, con 20 años se topó con el polémico entrenador Brian Clough, quién no soportó enterarse que uno de sus jugadores visitaba bares gays por la noche.

“¿Dónde vas si quieres una rebanada de pan? le pregunté. ‘Al panadero, supongo’, me contestó”. “¿Dónde vas si quieres una pata de cordero? ‘Al carnicero’. “Entonces ¿por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones?”, fue la conversación que tuvieron Clough y Fashanu. El británico le terminó prohibiendo que entrene junto al resto del grupo.

La fecha propone la acepción de cada persona, más halla del deporte.