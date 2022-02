El Tribunal de Penas de la LNF dio a conocer las resoluciones de la ultima fecha

Con la firma de su presidente Mario Arias y su secretario, Claudio Gaitán, el Tribunal de Penal de la Liga Nuevejuliense dio a conocer las resoluciones de la última fecha.

El jugador con mayor sanción fue Andrés Álvarez de Atlético Quiroga por tres partidos.

EXPTE Nº 106:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 12/02/22 ENTRE DEF. DE SARMIENTO VS. Atl.

DUDIGNAC

SE SUSPENDE al jugador MONRG Emanuel (45607649) por Art. 200 Inc. “a” “8” por TRES

PARTIDOS de Atl. Dudignac.

EXPTE Nº 107:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 12/02/22 ENTRE F.C.LIBERTAD VS. ATL. 18 DE

OCTUBRE

SE SUSPENDE al jugador RIVAS Maximiliano (42429761) por Art. 207 por UN PARTIDO de

F.C.Libertad.

EXPTE Nº 108:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. “B” DEL 12/02/22 ENTRE F.C.LIBERTAD VS. ATL. 18 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a los jugador MIRAGLIA Emiliano, MARTIN Michael, PERAZZO Juan, MICCELLI

Franco, RODRIGUEZ Ignacio todos de F.C.Libertad y GERONIMO Marcos, ALONSO Manuel ambos de Atl. 18 de Octubre.

EXPTE Nº 109:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. “B” DEL 12/02/22 ENTRE DEF. DE SARMIENTO VS. ATL.

DUDIGNAC.

SE AMONESTA a los jugadores POLIDORI Paolo, CARBALLO Alejandro, RODRIGUEZ Martin todos de Def. de Sarmiento y DELGADO Francis, TORRES Franco, VILLARREAL Franco todos de Atl. Dudignac.

EXPTE Nº 110:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. “B” DEL 12/02/22 ENTRE ATL. EL FORTIN VS. DEF. DE LA BOCA.

SE AMONESTA a los jugadores GALO Nicolás de Atl. El Fortín y BASUALDO Ignacio, AMESTOY Francisco, ambos de Def. de la Boca.

EXPTE Nº 111:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 13/02/22 ENTRE DEP. SAN AGUSTIN VS. AGUSTIN

ALVAREZ.

SE SUSPENDE al jugador FILECCIA Juan (38603232) por Art. 207 por UN PARTIDO de Agustín Alvarez.

EXPTE Nº 112:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 13/02/22 ENTRE ATL. NAON VS. S. D. 12 DE OCTUBRE.

SE SUSPENDE a los jugadores FACCHINA Enzo (40425392) por Art. 207 por UN PARTIDO, GALLO

Martin (43394255) por Art. 201 Inc. “b””1” y 209 por DOS PARTIDOS ambos de S. D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 113:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 13/02/22 ENTRE ATL. QUIROGA VS. ATL. 9 DE JULIO.

SE AMONESTA a los jugadores DIROSSI Eduardo, MACCARONI Tomas, LOPEZ Lucio todos de Atl. Quiroga y CASEY Pedro de Atlético 9 de Julio.

SE SUSPENDE a los jugadores CONDE Emanuel (43459972) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. 9 de Julio y ALVAREZ Andrés (38662939) por Art. 200 Inc. “a” “1” por TRES PARTIDOS, MACCARONI Tomas (35665499) por Art. 208 por UN PARTIDO ambos de Atl. Quiroga.

EXPTE Nº 114:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 13/02/22 ENTRE DEP. SAN AGUSTIN VS. AGUSTIN

ALVAREZ.

SE AMONESTA a los jugadores ROLANDO Tomas, FERREYRA Fermin, SALAS Nahuel todos de Dep. San Agustín y SALAS Máximo, AGUILLERA Juan ambos de Agustín Alvarez.

EXPTE Nº 115:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 13/02/22 ENTRE ATL. NAON VS. S. D. 12 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a los jugadores VAZQUEZ Nicolás, PROL Mauricio, PROL Marcelino, RENDA Damián, MARTINEZ Daniel todos de Atl. Naon y CROSA Juan, SIXTO Federico, CASTILLO Juan, DEBIEN Federico todos de S. D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 116:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 13/02/22 ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. ATL. SAN

MARTIN.

SE AMONESTA a los jugadores RABAN Agustín, CASTILLO Sergio ambos de Atl. Once Tigres y BASSO Joaquín, BESSONE Agustín, MELGAREJO Ramiro, MATTA Guillermo todos de Atl. San Martín.

SE SUSPENDE al jugador MIGNES Juan Manuel (44265769) por Art. 201 Inc. “b” “1” por DOS PARTIDOS de Atl. San Martin.

EXPTE Nº 117:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 13/02/22 ENTRE ATL. FRENCH VS. ATL. EL FORTIN

SE SUSPENDE al Sr. PROENZA Matías (1692) por Art. 260,263 y 186 por UN PARTIDOS de Atl. El Fortín.

CLAUDIO