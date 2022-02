Mindfulness: “más libertad para elegir cómo vincularnos con lo que la vida nos ofrece”

Conduces el auto varias cuadras, mirando los demás vehículos, peatones, aceleras y frenas, pero por un momento no sabes ni a dónde vas, pensando en las actividades pendientes, ayer olvidaste sacar ese turno médico, qué vas a cocinar, mañana tenés que ir al banco y entregar esa documentación, rumiando pensamientos, del pasado al futuro, del futuro al pasado, y ¿Qué sucede en el presente..?

No sabes cómo guardaste ese papel en la carpeta, o si apagaste la hornalla. En estado de total inconsciencia.

Esto no beneficia ni a tu persona, ni a tu familia, ni a tu empresa. Sólo vivir, pasar de un día a otro. ¿Por qué no parar y ver qué nos pasa?

Cuando escribo estas notas, quiero dar contenidos para el mundo emprendedor, pero en este caso me propuse investigar sobre Mindfulness para conocer sobre está herramienta que ayuda a tantas personas en el mundo, no solo a los empresarios, sino a lo que sea que te dediques. La idea es salir del modo automático.

Mindfulness es un concepto psicológico que significa “Atención plena”, es un entrenamiento que permite terminar con la dispersión de la mente, que va entre el pasado y el futuro, tomar conciencia del presente, focalizar la atención en los pensamientos, en las sensaciones corporales, en la respiración, en los sonidos.

El mindfulness está basado en la meditación, reside en entrenar la atención para ser consciente del presente. Practicarlo consiste en dejar fluir los pensamientos sin poner resistencia ni juzgarlos.

Para una práctica formal se requiere un mínimo de 45 minutos al día, pero también se puede realizar de manera informal en cualquier tarea diaria, como ducharse, comer, caminar, lavar los platos.

Su práctica reduce el estrés, la ansiedad, permite que la persona pueda enfrentar los problemas, sin calificar y sin ser arrastrados por la situación negativa.

Aquí y ahora, según indican los especialistas todos pueden practicar mindfulness.

Para conocer sobre este tema, entrevisté al Licenciado Javier Cándarle, psicoterapeuta clínico especializado en terapia cognitiva, instructor de programas de Reducción de Estrés basados en Mindfulness o Atención Plena (MBSR) y formador de psicoterapeutas basados en Mindfulness desde el año 2007. Coordina retiros de Atención Plena, jornadas intensivas y un sinnúmero de talleres para empresas, público general y entidades públicas. Además de ser docente de escuelas de nivel medio y universitario.

¿Cómo definirías o qué es para vos Mindfulness?

“Mindfulness está definido por Jon Kabat-Zinn, creador del programa de ocho semanas de reducción de estrés basado en mindfulness, y popularizo esta práctica en occidente. Lo define como un estado de conciencia que las personas podemos cultivar y que aparece cuando prestamos atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Las personas estamos tomadas por nuestros contenidos mentales, somos pensados por nuestros pensamientos, más que nosotros pensarlos a ellos esto nos quita de la vida, de este momento. En este instante siento una determinada temperatura, colores, olores, pero en general la atención está en la mente. Cuando practicamos la capacidad de estar atentos a lo que ocurre, al presente incluido esos pensamientos, empezamos a tener mucha más libertad para elegir, donde realmente vamos a estar y la cualidad que también agrega la definición es sin juzgar, tiene que ver sin luchar con la experiencia presente, que no quiere decir que después uno no va a hacer algo con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si hace calor puedo prender el ventilador, si hay ruido puedo cerrar la ventana, si alguien me está agrediendo puedo gestionar la agresión, pero sin luchar con la experiencia, sin opinar, en términos de bueno o malo, esto es lo que está ocurriendo y lo acepto tal cual es. Entonces prestar atención al presente, de manera intencionada y sin juzgar son ciertas cualidades que se cultivan en la práctica, esto lo que permite es mucho mayor discernimiento acerca de cómo vamos a relacionarnos con esto que está ocurriendo. Si yo me percato de lo que ocurre en el momento, justamente en el momento en el que ocurre, tengo muchas más chances de elegir la respuesta, es pasar de la reacción a la respuesta”.

¿Cómo se práctica? ¿Se requiere poco tiempo, mucho tiempo?, ¿se necesita de un profesional o se puede aprender la técnica y desarrollarla? ¿Todas las edades pueden realizarlo?

“Lo pueden practicar todas las personas con adaptaciones, hay programas para niños, para adolescentes y para adultos, yo soy instructor de programas para estos últimos, el plan de ocho semanas tiene evidencia empírica que produce cambios, son clases de dos horas y media de duración que se hace en ocho semanas consecutivas, dos meses y hay evidencia que se producen cambios a nivel corporal, e incluso cerebral, con una práctica de unos cuarenta minutos diarios. Cuanto más practica la gente, más cosas se lleva. Mindfulness es un estado de conciencia, pero también es una práctica, y cuanto más se trabaja en ella, más habilidad para estar en el momento presente, sin juzgar vamos a tener”.

Actualmente se vive entre el pasado y el futuro, no estamos en el presente, con mucho estrés. Cualquier persona, ya sea en un empresario, un estudiante o a lo que te dediques, ¿qué beneficios nos da Mindfulness en este contexto?

“Los beneficios de la práctica de Mindfulness están documentados, hay una mayor capacidad de estar en calma, bajo situaciones de estrés, una disminución de síntomas físicos y psíquicos a nivel general. Hay una investigación sobre los efectos psico-físicos del Mindfulness sobre una cantidad específica de síntomas, ansiedad, depresión, la tendencia a rumiar, soriasis, hipertensión. Es una tradición milenaria. Las personas que meditan tienen una mejor respuesta inmunológica, una mayor habilidad para afrontar síntomas de dolor o enfermedades crónicas que te toquen atravesar, no es curativo de esas enfermedades, pero si nos da una mayor habilidad para atravesarlas, un mayor nivel de entusiasmo, vitalidad, energía y más libertad para elegir cómo nos vamos a vincular con lo que la vida nos ofrece”

Agradezco a Javier la posibilidad de entrevistarlo, para contactarlo podés escribir a [email protected], o acceder a su página web: www.candarle.com

Es autor de varios artículos de terapia cognitiva y de cinco libros sobre este tema: “Mindfulness, Atención Plena para vivir mejor”, “La guía de lecturas para cultivar la quietud”; “Mindfulness II, consciencia para una vida plena”, “Siete cualidades para una vida plena en modo Mindfulness” y el último que acaba de salir en el año 2021 “Mindfulness, del Sufrimiento al Bien-Estar”.

Para cerrar esta nota quiero dejarles las 7 actitudes de Mindfulness de Jon Kabat-Zinn (profesor de Medicina y creador de técnicas de Reducción del Estrés Basada en la Atención Plena):

No juzgar: No emitas juicios sobre las cosas, porque tu atención se va a como esperas que fueran las cosas y dejas de prestar atención a lo que sucede.

La paciencia: respetar los procesos, dejar hablar a los demás sin tener prisa por responder. Esperar, darse tiempo para ver los frutos.

La mente de principiante: esta actitud de apertura, entusiasmo, y no conocer sobre un tema, te hará más creativo y optimista.

Confianza: confía en ti mismo, en tus recursos, en tu experiencia.

No esfuerzo: practica el “no hacer” y simplemente “se”, una forma de contrarrestar la tendencia que tenemos a hacer constantemente cosas en piloto automático.

Aceptación: observa lo que ocurre y admítelo tal cual es, no fuerces situaciones para que sean como te gustarían.

Desapego: dejar ir determinadas cosas, ideas, sensaciones y especialmente a los resultados.

Comencemos a estar más presentes, practicar Mindfulness, hace que te vuelvas más eficaz y productivo, se enfoca una tarea a la vez, evitando distracciones. Cuida tu salud conéctate con tu cuerpo.

