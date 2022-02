“18 es el álbum del año” de jóvenes nuevejulienses que lo lanzan el 21 y puede enamorar

El tercer álbum de Bazz, “18”, se lanzó el 5 de febrero en YouTube y el lunes 21 estará disponible en todas las plataformas. Este disco conceptual surgió hace siete meses, luego de que Guido Baztarrica realizara cierto tipo de canciones que se anclaban a un mismo concepto, “en cierto momento tenía 8 o 10 canciones preparadas, quedaron 20 canciones”.

En este contexto de creación llegaron a ser 24 canciones que componían el disco, pero las cuatro restantes no encajaban en la idea general del mismo, y otras no habían comenzado a producirse. Aun así, Bazz no descarta publicarlas en otro momento y en otro contexto.

La historia que moviliza al disco, en palabras de Bazz, nace alrededor de una relación con alguien y de lo que piensa uno en esa ilusión e imagen que se arma de alguien; del enamoramiento y el desamor. “Las temáticas centrales son la ilusión y la duda, con respecto a eso -el enamoramiento- y en el medio cosas que pasaron, flashes”, explica el rapero a Cadena Nueve.

El Negro señala que ya desde el titulo de las canciones se alude a metáforas y toma el track N°18 “Vicio” que es “la necesidad de la otra persona, el engancharse. Saber que me hace mal y lo quiero”, explica. “Los nombres de las canciones son como episodios, y deja un indicio de lo que ocurre en ese episodio”, agrega Balle. La selección de temas, ponerlos en orden fue “armar una película con el disco, los temas generan un concepto”, dice Guido Baztarrica.

De referencias y samples

¿Qué es un sample? El sample es un pedazo de audio o canción que se modifica con diferentes propósitos en la producción musical. En síntesis, el sample es para el Hip-hop y la música Rap lo que la guitarra para el Rock n´Roll, se podría entrar en la discusión de las autorías y los derechos de autor, pero éste no será el caso.

Producir con samples es algo que a Bazz le gusta mucho y esta presente en casi todas sus producciones, “por una cuestión de textura de sonido y lo que genera”. En el segundo track del disco, “Mentira”, el rapero recoge un fragmento la canción “My Woman”, del cantante y guitarrista de jazz Al Bowlly, y esto ocurre luego de que Guido escuchara “Your Woman” -canción que retoma el sampleo-, durante un viaje en ruta. Bazz reconoce que el sample lo utilizó Dua Lipa, “dicen que con ese sample se inspiraron para hacer la canción de Star Wars -La Marcha Imperial”.

El Negro cree que Baztarrica hizo una buena selección de samples, “lo que transmite ‘Mentira’ es una desconfianza, es un tema que guarda mucha fuerza y mucha duda, gran parte de esa energia esta en la seleción del sample”, explica Balle.

En el Rap, también, están muy presentes las referencias a la cultura general. Bazz en su primer disco, “Evolución”, utiliza recortes sonoros de artistas literarios como: Isaac Asimov; Julio Cortázar; y Charles Bukowski. En el audio, el escritor de “Yo, robot” hace futurología sobre el internet, un salto cualitativo hacia la difusión del conocimiento, y eso a Bazz lo interpelo y lo relaciono con la evolución personal y artística.

Cortázar, en el track N°4 de ‘Evolución’, es entrevistado y da su punto de vista sobre el compromiso del escritor con la escritura: dar un mensaje revolucionario, en la medida en que este llegue al pueblo. Balle adhiere a esa idea y dirá que, “[con Bazz] buscamos contenido y mensaje en todo lo que hacemos, por eso el disco -18- está conceptualizado. En el disco hay una búsqueda de parte de Bazito de letras que sean fáciles, easy listening para todo el mundo y a su vez un mensaje ”.

En su tercer disco Baztarrica no omite referencias, hacia el final de algunas canciones el artista cierra enganchando con una referencia musical -incluyendo a Los del Fuego y Andres Calamaro- o entrevista de archivo -Gustavo Cerati y Calamaro, referente del rapero- que le sirve para concluir ideas. “La narrativa”, explica Balle, “esta muy explícita durante todo el disco y de una forma implícita: la musical, puede ser difícil cachar esas referencias”.

Colaboraciones

Las colaboraciones se dieron orgánicamente, aunque Bazz ya tenía pensado algunos nombres, “como una lista de deseos”, dice. En esa lista se encuentra su papá ‘El Bala’ haciendo “Chalaman”, canción que pone un freno a la narrativa del disco y da un tono muy humorístico, algo que para Balle es jugar con la ambigüedad de aquello que es profundo y aquello que no es.

De las mejores colaboraciones en el disco, dice Baztarrica, fue con la banda “Dear John & the Lab Machines”. En dicha canción se recupera la temática de las mentiras, como otra gota más en un río de mentiras. El frontman de la banda y biotecnolo Juan Martin Sendoya ya había trabajado con Bazz, en el 2020, con la canción “Otra vez” -con las vocales grabadas con un micrófono de auricular.

Los artistas que participaron en “18” son: Trompe, Thaynel; Milo, Franny; Lolo, Urso, Zafer, JG; NGO y Chapa; Naimad; Nico y Lolo; ValenGz; Lulita; Nati; y El Negro Balle.

El Negro Balle se acerco al estudio para grabar “Ahora estoy mejor (La true)” y luego de escuchar algunos tracks el proyecto le llamó la atención. “Había algo en el sonido, dije: esto esta buenazo”, expresó el joven productor local. Con técnicas y recursos le solicitó a Bazz participar porque creyó que podía potenciar el disco, ambos creen que terminaron un disco bastante logrado. “Fue una locura”, dice Baztarrica, “el disco esta en un nivel que yo solo no podría haer logrado y en eso le agradezo mucho al Negro”.

Los dos productores tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, a la vez, reconocen que pese a las malas lenguas que proyectan una rivalidad entre ambos lo que los une es la pasión por la música. Entre las jornadas de grabación y masterización -muchísimas horas, dira Baztarrica- pudieron conectarse entre sí y aprender uno del otro, saliendo de su zona de confort. Sin realizar spoilers, El Negro aseguro que van a seguir laburando en conjunto, “estamos a merced de lo que el tiempo y nuestra disposicion diga, vamos a seguir metiendole para adelante”, afirmo.

Jazz Do It Freestyle Competition

El Negro Balle, tambien organizador de competiciones de freestyle, anunció que la final sera una apertura para el “Festival del Artista Local”, que tendrá lugar en el Campo de Doma de la Sociedad Rural, el día 20 de febrero.

El evento tendrá entrada totalmente gratuita, una vez allí se deberá acreditar el pase sanitario al ingresar al predio. Las autoridades oficiales solicitan el uso de barbijo o tapabocas.

La Jazz Do It será retomada en la ciudad de La Plata, sus organizadores comienzan a trabajar en la ciudad de las diagonales. “De todas maneras, van a ver fechas puntuales en Nueve de Julio”, dijo el rapero y productor que recientemente publicó la canción “Play Now”, como parte de la ‘CMR Session’.