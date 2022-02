Año 2022: ¿y todavía seguís con el cheque en papel?

Corre el año 2022, las operaciones comerciales son en un gran porcentaje por internet, haces factura electrónica, y no aceptas cheques electrónicos en tu comercio. Existe mucha reticencia a implementarlo, tal vez por desconocimiento o miedo a cometer errores.

EL cheque es una orden de pago emitida contra un banco en el que el librador tiene una cuenta corriente o autorización para girar en descubierto.

Existen dos tipos de cheques: el común (se cobra cuando te lo entregan) y el de pago diferido (que puede tener hasta un año entre la fecha de emisión y la fecha de pago, este cheque es muy utilizado para pagar en cuotas, ya que te permite entregar un cheque por cada cuota).

Estos cheques pueden realizarse en papel o desde el año 2019 de manera electrónica. Es verdad que al principio los sistemas informáticos de los bancos no eran agiles, pero ahora todos los inconvenientes se han subsanado y las entidades bancarias cuentan con esta modalidad de cheque electrónico.

Trabajando en administración y cobranzas, conozco bastante los problemas de los cheques en papel. Las principales dificultades son los errores formales, como la mayoría lo escribe a mano, pueden equivocarse en fechas, diferencias entre importes escrito en letras y números, u otros.

También las fechas de pago, en los cheques de pago diferido, tenés 30 días para depositarlo, pasado ese plazo ubicar al librador para que corrija o reemplace el cheque es titánico.

Ni hablar del traslado del cheque, si emitiste una factura, y te pagan con un cheque en papel, puede llegar por correo o por una persona que te lo alcance, al verlo encontrás los errores o que ya está vencido. Y ahí vienen los costos para que el cheque vuelva y sea arreglado.

Entonces: ¿Por qué no implementar el Cheque Electrónico? En el trabajo diario me encuentro con personas que dicen, no lo manejo, y no entiendo por qué negarse a algo que a mi parecer ayuda muchísimo a agilizar las cobranzas y pagos, evitando los inconvenientes del cheque en papel.

¿Cómo se usa el cheque electrónico?

Lo primero es tener una cuenta bancaria, contar con el usuario y la clave de acceso a internet. Además, habilitar el factor de autenticación (preguntas de seguridad, token, tarjetas de coordenadas, lo que use tu banco).

Una vez que ingresaste a la banca internet de tu cuenta, buscar el menú E-cheq, y la primera vez que lo usas, va a exigir que aceptes los términos y condiciones de su uso.

Si te avisan que van a pagarte con un E-cheq, debés buscarlo en la Bandeja de entrada. En éste menú encontrarás el o los cheques que te han emitido. Podés aceptarlo o no. El plazo es de 30 días para realizar esta acción, posteriores a la fecha de pago. Si en ese plazo no es aceptado, ni repudiado, el cheque caducará.



Una vez que aceptaste el cheque electrónico (E-cheq). ¿Qué opciones tenés?

• Endosarlo: o sea transferirlo a una persona o empresa. La misma debe estar bancarizada y el único dato con el que tenés que contar es el CUIT (Clave única de identificación tributaria). El endoso puede realizarse antes de la fecha del pago del cheque y hasta 30 días después de la misma.

• Depositarlo: el e-cheq debe estar en fecha y podés hacerlo en una cuenta corriente o en una caja de ahorros, solo presionando el botón depositar, así ingresará el importe del cheque a tu cuenta.

• Descontarlo: es hacernos de los fondos antes del vencimiento. Para ello debés consultar en tu banco cómo es la operatoria específica, seguramente actualizar la carpeta crediticia, asesorarte sobre la tasa de descuento y las comisiones.

Si a los 30 días de la fecha de pago del cheque no tomaste ninguna decisión sobre el cheque electrónico, éste caducará.

En el caso de tener que pagar con un E-cheq, tenés que emitirlo (sólo se permite desde una cuenta corriente). Ingresa al menú bandeja de salida. Los cheques electrónicos pueden ser, al igual que los cheques en papel:

• Al día o diferidos.

• Cruzados o no.

• Nominados o “no a la orden”.

• Indicas monto y lo emitís. Al realizarlo va a solicitar la autenticación con la que opera tu banco). Una vez emitido verás un archivo en formato “Pdf” con los datos del cheque.

¿Cuáles son las ventajas?

• Estos cheques no presentar errores formales, dificultades de lectura de la letra.

• No se pierden, no se traspapelan, no se pueden robar.

• Evitas los costos de traslado de un punto a otro del país.

• Disminuye los fraudes y las falsificaciones.

• No tenés que dirigirte al banco físicamente para depositarlo o descontarlo.

• Permite hasta 100 endosos, y controlar toda su cadena.

• Bajas los costos del pago a proveedores.

• Si por algún motivo el cheque electrónico no fuese pagado total o parcialmente el beneficiario podrá solicitar un certificado para ejercer acciones civiles (denominado CAC)

¿Qué es el Multicheque?

Es un cheque electrónico que, bajo un mismo código de identificación (ID) podrá dividirse en varios por montos menores.

El E-cheq es muy fácil de usar, y si te equivocas al emitirlo podés anularlo. No tenés excusas, actualiza tu forma de cobrar y pagar de tu negocio o empresa. No pierdas más tiempo ni costos.