SEM: puntos de ventas vigentes

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en el radio céntrico de la Ciudad, que rige de lunes a viernes de 8 a 15 hs., tiene actualmente habilitados los siguientes puntos para su cobro.

COMERCIOS ACTIVOS PARA EL COBRO DEL SEM

Libertad No 869

Libertad No 982

Avda. Vedia No 686

Avda. Mitre No 1503

Avda. Mitre No 1579

Avda. Vedia No 748

La Rioja No 1080

La Rioja No 1230

La Rioja No 1465

Hipólito Yrigoyen No 1051

Avda. San Martín No 1100

Robbio No 843