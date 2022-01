French le ganó a Once Tigres y alcanza la punta

Se reanudó esta tarde el campeonato de la Liga Nuevejuliense por la primera división “A” y vencieron French, el Deportivo San Agustín y el CAN en Quiroga.

French es puntero y sostener el liderazgo compartido dependerá de San Martín que juega a las 21 hs. con Agustín Alvarez, otro puntero al igual que Atlético que está libre.

Es que el ‘Albinegro’ le ganó 1 a 0 a Once Tigres en el estadio Alberto Dehenen.

En el comienzo de cada encuentro, se hizo un minuto de silencio por el deceso de los ex -dirigentes ‘Santo’ y ‘Albinegro’, ‘Juancho Galluppi y Oscar Valinoti.

Con este reconocimiento a dos convecinos que han hecho mucho por sus clubes, San Martín y French, y el futbol en general, los encuentros pusieron en marcha esta octava fecha.

Fue tras el receso de fin de año y cortas vacaciones, ya que la fecha prevista para el domingo 23 de enero no fue posible por las intensas lluvias.

Volviendo al triunfo de Atlético French, fueron al descanso sin goles y pocas motivaciones de peligro.

Reanudado el juego, Frenh se fue ubicando mejor en la acciones, pero un contragolpe Xeneize, provocó, un penal a su favor y que Brian Rodríguez de French vea la roja. Y desde los 12 pasos, Emiliano Perujo desvió el disparo al elevarlo por sobre el travesaño.

El Albinegro, pese a tener un hombre menos siguió con actitud ofensiva y llegó el único gol del encuentro. Alejo Herrera, le dio la victoria al local y puso a French en la cima del torneo.

En tanto, la gran sospesa fue el CAN. En la Fortaleza de Quiroga a Atlético, lo dejó violeta al golearlo 4 a 1. Por Atlético Naón los goles llegaron por intermedio de Damián Renda en dos ocasiones, Claudio Jaime, y Nicolás Vázquez. Sobre el final, de penal, José Corona descontó para Atlético Quiroga.

Otra sorpresa fue del Granate. En 12 de Octubre perdía desde el comienzo del encuentro 1 a 0 con Social y Deportivo, con gol de Lucas del Pappa. En la segunda parte, alcanzó la victoria de 2 a 1 por intermedio de Fermín Ferreyra y Tomás Garraza.

A las 21 hs. juegan Agustín Álvarez y San Martín

Octava fecha o primera de las revanchas

Atlético French 1 Vs. Atlético Once Tigres 0

12 de Octubre 1 Vs. Deportivo San Agustín 2

Atlético Quiroga 1 Vs. Atlético Naón 4

Agustín Álvarez Vs. Atlético San Martín (21 hs.)

Libre Atlético 9 de Julio

POSICIONES

Atlético 9 de Julio 14

Agustín Álvarez 14

Atlético French 14

Once Tigres 13

Atlético Naón 10

Deportivo San Agustín 7

Atlético Quiroga 4

Social y Deportivo 12 de Octubre 3

San Martín 2