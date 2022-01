Agustín Álvarez goleó al ‘Santo’ y es único puntero

Esta noche, en el Estadio Antonio Crosa, Agustín Álvarez alcanzó la punta del certamen que organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol. Fue al completarse la octava fecha, primera de las revanchas, al derrotar a San Martín por 4 a 1

Cuando se pronosticaba que San Martín podía hacer un buen partido, ya que llegaba con la impronta de tratarse de un clásico histórico entre ‘Rojos’ y ‘Santos’, y teniendo presente que está último en las ubicaciones, los locales pusieron el 1 a 0 a través de Franco Chucheman.

Este parcial por la mínima diferencia, llevó al San Martín a buscar el empate, al que logra desde los pies de Enzo Monjada.

El 1 a 1 no inquietó a Agustín Álvarez ya que siguió en su línea ofensiva, mientras San Martín buscaba sorprender. Pero, fue sorprendido por Nicolás Longarini, quien puso en ventaja a los locales, en jugada de ‘iluminado’.

Las acciones siguieron en mejor posicionamiento del ‘Rojo del Palomar’ que llegó a su tercer gol desde los 12 pasos. El penal lo convirtió Gonzálo Pérez. Y más tarde, otra vez, Franco Chucheman puso el 4 a 1, resultado con el que fueron al descanso.

La reanudación del juego encontró a San Martín en la búsqueda de acortar diferencias. Tuvo llegadas claras, en los primeros minutos, pero no pudo concretar poner la pelota en la red roja.

En tanto, Agustín Alvarez, esperó para sorprender. De hecho lo hizo, pero con yerros al arco y se perdió de seguir sumando.

Es así como se llegó al resultado final de 4 a 1, San Martín intentando y Agustín Alvarez controlando las acciones.

Octava fecha

Agustín Álvarez 4 Vs. Atlético San Martín 1

Atlético French 1 Vs. Atlético Once Tigres 0

12 de Octubre 1 Vs. Deportivo San Agustín 2

Atlético Quiroga 1 Vs. Atlético Naón 4

Libre Atlético 9 de Julio

POSICIONES

Agustín Álvarez 17

Atlético 9 de Julio 14

Atlético French 14

Once Tigres 13

Atlético Naón 10

Deportivo San Agustín 7

Atlético Quiroga 4

Social y Deportivo 12 de Octubre 3

San Martín 2

Novena fecha

Once Tigres – Agustín Álvarez (juegan a las 20)

Atlético San Martín – Atlético Quiroga

Atlético Naón – Atlético 9 de Julio

Deportivo San Agustín – Atlético French

Libre 12 de Octubre