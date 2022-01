Sucesos de una madre que busca empezar de nuevo

Cadena Nueve se puso en contacto con la mamá que la semana perdió su casa en un incendio. La mujer necesita de la ayuda de la comunidad de muchos, entre ellos del rubro inmobiliario ya que necesita alquilar un techo para ella y sus tres hijos.

María Emilia ahora está bien, “más tranquila” dice, y acompaña por sus dos hijos mayores: Jorgelina de 10 años y Rodrigo de 15. La más chiquita no está con ella, “por un tema de comodidad, esta con el papá porque dónde estoy yo, somos muchos y la nena no puede estar conmigo. La veo dos horas por día lamentablemente”.

Brance se encuentra viviendo en la casa del padre de sus dos hijos más grandes, desde que el miércoles 19 su casa se incendiara. “Estaba esperando a mi hijo mayor que se fue a la casa de la novia, fui a poner la pava eléctrica para tomarme unos mates cuándo hizo corto circuito un enchufe en la cocina y agarró -fuego- unas cortinas y unas cajas de mercadería, después de ahí no lo pude parar”, acotó.

En el incendio se quemó la cocina, heladera, y parte del comedor. “Los bomberos no me permitieron quedar ahí, todo el techo de jarbo, de madera, se prendió fuego”, explica.

Ese mismo miércoles por la mañana, María recibió la noticia que ingresaba a trabajar en una cadena de supermercados, para cubrir las vacaciones hasta el 30 de abril. “Ojalá Dios me ayude y quedé en planta permanente”. Brance aún no pudo hablar con los dueños -que son de Bolívar- o Recursos Humanos, todavía no los conoce y seguramente hoy pueda sentarse a hablar con sus empleadores.

La mamá señala que ante la publicación de su número de celular, desde entonces recibe mensajes de apoyo. Mucha gente ya les acercó ropa y mercadería. “Agradezco a las compañeras de mi nena más chiquita, a sus mamás que se solidarizaron conmigo y con los nenes, trajeron muchas cosas”. De la difusión de su situación se encargó Virginia Alonso y Daniela Depetri, lo cual también agradece, podría mencionar otras personas, pero “seguramente me voy a olvidar ahora”. Aun así lo que necesita María es un lugar en donde vivir, “una inmobiliaria pide mucha plata para entrar, muchos requisitos y yo no los tengo”. Y panorama similar es el que se le presenta con ese sector.

Al momento no tuvo ofrecimientos o propuestas para rentar un inmueble. “Yo nunca pase por una situación igual a esta, no sé la deseo a nadie, no sé qué hacer y no sé cómo manejarme”.

En todo este cuadro de angustia, adaptarse – sorpresivamente – a lo que el hecho le ha originado, el jueves 20, desde Desarrollo Social municipal le ofrecieron, con la presentación del DNI, un chequé de 6mil pesos para solventar los gastos de un alquiler, y un bolsón de mercadería. El bolsón lo retiro, pero al abrir un paté se encontró que tenía gusanos y el cheque no fue a retiralo “¿Qué hago con seis mil pesos?”, acotó.

Brance tiene un trabajo para pagar un alquiler, pero sin los requisitos que ponen las inmobiliarias. “No quiero nada gratis”, resalta, “con una pieza, cocina y baño me arreglo”. Hace poco consiguió un inmueble, sin embargo, como tiene dos nenas chiquitas no se lo podían rentar.

Ahora continúa viviendo en la casa del padre sus dos primeros hijos, al cual le agradece de todo corazón, pero “ellos son una familia y no puedo vivir acá”. María reflexiona su situación e indica que “hoy se ve la gente que está y la gente que no está. La gente que te rodeaba siempre, no está”.

Para colaborar con María Emilia Brance y su familia, su caja de ahorro es la siguiente:

Número de Cuenta: 503017/0

Sucursal: 6478

Denominación: María Emilia, Brance

DNI: 32788094

CBU: 0140338903647850301706

Su número de celular: 02317-488092