Un ex Técnico de Selecciones Nacionales de Hockey dirigirá en Nueve de Julio

Un acontecimiento deportivo ha trascendido en forma oficial en el Club Atlético, al confirmarse que asumirá la Dirección Técnica de los equipos de Hockey un ex Técnico de Selecciones Nacionales: se trata del Profesor Javier Braña, hermano de una ex figura de Estudiantes de La Plata, el “Chapa” Braña. El nuevo entrenador se hará cargo de la función la semana que viene y representará un gran progreso técnico, no sólo para los jugadores del Club sino para el hockey en general de la Asociación.

Viene precedido de grandes antecedentes: jugó en varios Clubes Argentinos y en Europa, en Catania y Génova (Italia) y en Galicia (España) e integró la Selección Nacional. Como Técnico, dirigió en clubes con Hockey como deporte principal, como Ducilo, Santa Bárbara, Regatas Bella Vista, Hurling y en Clubes conocidos como Vélez Sársfield, Quilmes y Banfield y en el exterior, en los Clubes Ourense (Galicia) y Superba (Génova)

Y en numerosas oportunidades estuvo a cargo de Seleccionados Nacionales mayores femeninos, particularmente en el Torneo Mundial 2013 en Mönchengladbach (Alemania), medalla de Plata o Asistente en el Mundial femenino de Rosario, en 2010, Oro; y en seleccionados masculinos, en el Mundial disputado en 2014 en La Haya (Holanda), Plata; o como Asistente Técnico, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, Oro; y en numerosos certámenes Mundiales o Panamericanos y Olímpicos de la Juventud, con reiteradas medallas doradas. Desde luego, ha participado en una gran cantidad de clínicas de especializaciones, como asistente y después como disertante

Asimismo, dirigió la selección de la Provincia de Buenos Aires en ocho campeonatos Argentinos consecutivos, todos con medallas de Oro. Y fue el propulsor del Hockey en la Municipalidad de Berazategui, que actualmente compite en el Torneo Metropolitano.

Probablemente el día miércoles 2 de febrero será presentado a jugadoras, jugadores y Cuerpo Técnico y a los medios de prensa locales, para comenzar de esa forma con la pre temporada, cuya presencia sin dudas despertará una gran expectativa en nuestro medio.