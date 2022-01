La copiosa lluvia también suspende las competencias de la Liga Nuevejuliense de Primera “A”

Tras el receso de las fiestas y algunas vacaciones estaba previsto para este domingo 23 de enero que se retomara el Torneo “A” ‘Roberto Marti’ de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

La copiosa precipitación caída en el transcurso de la semana que finaliza, hizo que se suspendiera la competencia. Se suma que rige la prohibición, ante las lluvias de circular por los caminos rurales, sobre todo, vehículos como camiones, colectivos o tractores.

La reanudación del juego con la octava fecha, ponía a Agustín Álvarez expectante del liderazgo, ya que comparte la punta con Atlético 9 de Julio, que queda libre.

Además, en el ‘Coqueto’, Once Tigres recibía al ‘Albinegro’ y ese resultado posesionaba a uno u otro, en las primeras ubicaciones, con mayor performance, el Xeneize.

En tanto, Atlético Naón debía viajar hasta la ‘Fortaleza Violeta’, donde Atlético Quiroga, quiere sumar tres puntos y acomodarse en las posiciones.

A su vez, ‘El Granate’ aguardaba por 12 de Octubre con la esperanza que un triunfo lo estimule a mejores resultados futuros. Y el ‘Albiceleste’, llegaba al campo de competencias del Deportivo San Agustín, con deseos de victoria.

Ahora, todo queda pendiente por siete días.

OCTAVA FECHA

Atlético San Martín Vs. Agustín Álvarez

Atlético Once Tigres Vs. Atlético French

Deportivo San Agustín Vs. 12 de Octubre

Atlético Quiroga Vs. Atlético Naón

Libre Atlético 9 de Julio

POSICIONES

Atlético 9 de Julio 14

Agustín Álvarez 14

Once Tigres 13

Atlético French 12

Atlético Naón 7

Atlético Quiroga 4

Deportivo San Agustín 4

Social y Deportivo 12 de Octubre 3

San Martín 2