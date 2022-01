Trabajar en vacaciones: una modalidad que crece

Vacaciones es el plural de vacación, un término que procede del latín vacatio.

Vacación según la Real Academia Española es “el descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado o de los estudios”.

Si estás trabajando no son vacaciones, te dicen. Pero muchas personas se encuentran con la problemática de no poder contratar a otra persona que los reemplace, por los altos costos laborales, más aún si son emprendedores o dueños de pequeñas empresas, entonces no queda otra que ocuparse ya sea por teléfono, estar atento a los mails, pagar cuentas y proveedores. Según la definición estas no serían vacaciones, pero son las que muchos pueden tomarse, ante esta situación que me toca de muy cerca, he recopilado tips para facilitar el trabajo y destinar más tiempo al descanso y paseos.

Tener en cuenta:

El lugar donde vacacionar tiene que contar con una buena conexión a internet.

Para realizar trabajo remoto, se pueden instalar algunos de estos programas:

* TeamVIEWER (Es una de las soluciones de control remoto más conocidas, gratuita para uso personal, para negocios debe pagarse una licencia).

*otra forma es el Escritorio Remoto de Windows

* AnyDesk funciona bien y es gratuita para uso personal.

Estas herramientas conectan dos computadoras, necesita que ambas estén encendidas y con conexión a internet y ya podes trabajar como si estuvieras sentado en la propia oficina o empresa.

Aprender a trabajar en la Nube o drive:

Muchos piensan que Google drive es un servicio de almacenamiento y sincronización en la nube, y eso es lo que es, pero también incluye un conjunto de aplicaciones de oficina en línea que son comparables con Microsoft Office:

Google Docs (El procesador de textos)

Google Sheets (La aplicación de hojas de cálculo)

Google Slides (La aplicación de presentación)

Permiten importar, exportar o editar archivos y pueden utilizarlo para trabajar junto con sus colaboradores en un documento, hoja de cálculo o presentación, en tiempo real si lo desea, con solo compartir el enlace de este archivo. Además no es necesario ir guardando ya que sólo se va grabando.

Con una cuenta de Google, las personas pueden utilizar hasta 15 GB de almacenamiento gratuito.

Contar con una agenda, para ir anotando lo que se va realizando y también como recordatorio de las tareas a realizar, para no tener que estar tratando de recordar todo el tiempo lo que está pendiente.

Tratar de fijarse un horario de trabajo (entre una y dos horas), y luego desconectar para volver al paseo, sobre todo al aire libre, caminatas, y en este tiempo dejar el celular para no sentirse tentado a revisar los mails o atender mensajes y llamados.

Organizar pagos con la web del banco para que aparezcan los vencimientos, sin necesidad de recordarlos, también incorporar el débito automático de aquello que debemos abonar indefectiblemente.

Contar con buenos colaboradores o compañeros, que hayan quedado trabajando en la empresa para facilitar los datos que nos falten.

¿Cuáles son las ventajas de trabajar algunas horas en vacaciones?

Básicamente pueden tomarse vacaciones más largas. Al volver, no encontrás tareas acumuladas sin realizar. Algunas personas sufren más estrés y ansiedad al dejar su trabajo, de esta manera se reduce ese malestar

¿Cuáles son las desventajas?

No logras la desconexión completa del trabajo.

No es ideal trabajar en vacaciones, ya que como dicen no son vacaciones, pero si tenés que hacerlo, como en mi caso, toma en cuenta estas herramientas. Buscar de a poco orientar tus actividades a lo que te apasione, es el primer paso, para no sentir esa carga.

Y si de consejos se trata, si estas por Villa La Angostura, no dejes de recorrer un sendero desde el puerto de esta localidad hasta bosque de Arrayanes, por la península de Quetrihué, 12 kilómetros de recorrido, que se pueden realizar a pie o en bicicleta, una vegetación de diferentes colores, y sacar muchas fotos desde el mirador al lago. O por los atardeceres de nuestra bella costa, con su cálido mar, recuerda disfrutar cada momento y sus emociones. ¡Hasta la próxima!.