Día más triste del año, mito o realidad

Después de los excesos navideños, muchas familias no se han recuperado, ni económica ni emocionalmente. Y los propósitos del nuevo año se antojan muy complicados.

Las personas a estas alturas ya se han dado cuenta de que las tan ansiadas metas que se habían propuesto para comenzar el año se les antojan imposibles o lejanas, llegando a una profunda decepción.

Por estos y otros motivos, el tercer lunes de enero se conoce como “Lunes Triste“.

El origen del Día más triste del año se retrotrae a 2005 cuando el psicólogo Cliff Arnall trabajó en una fórmula para determinar cuál era el peor día del año. Tomó en cuenta factores como el clima, la cuesta de enero, el tiempo transcurrido después de las fiestas decembrinas y los propósitos de Año Nuevo que no se han cumplido para determinar que el tercer lunes de enero es el día más triste de cada año.

Al final concluyó que el día más deprimente del año sería el tercer lunes de enero, dado los excesos navideños, la frustración por no poder realizar los propósitos de año nuevo y también por la falta de motivación. Aplica una serie de fórmulas que han sido muy criticadas.

El resultado es muy cuestionado, pero de lo que no hay duda es que el Lunes Triste es un hecho cada año.

En tanto, otros psicólogos – mayoritariamente -dicen que no existe evidencia de que el lunes triste 2022 sea un fenómeno real, ya que tiene base científica, no es posible determinar que exista un día más triste en el año para toda la población, porque cada persona tiene un ritmo de vida, metas, experiencias y ocupaciones diferentes, y estos factores no se pueden analizar de manera universal.

Por otro lado, el lunes triste sí puede afectar a personas con antecedentes de depresión o algún otra condición de salud mental porque las publicaciones en redes sociales pueden predisponerlas a sentirse tristes. Además, pueden funcionar como un factor de presión social que les haga preguntarse por qué no sientan la desesperanza.

No obstante, la creencia popular del lunes triste 2022 sí puede servir para abrir un diálogo sobre la salud mental.

No es necesario (ni posible) que todas las personas estén tristes al mismo tiempo para entender que esta es una emoción universal y que, cuando nos sentimos abrumadas por ella, podemos acudir a nuestra familia, amigos o profesionales para hablar al respecto.