Recomendaciones de Bromatología ante casos de Botulismo

El Clostridium Botulinum es una bacteria que vive en el medio ambiente y puede llegar a ciertos alimentos que, si no se tratan de forma adecuada, puede producir una potente toxina y generar botulismo.

Ya que esta bacteria es muy resistente capaz de vivir en ausencia de oxígeno, sobrevive en los alimentos mal conservados o mal enlatados, donde genera la toxina. Al consumir el alimento contaminado, la ingesta incluso de pequeñas cantidades puede provocar una intoxicación grave.

Los alimentos principalmente involucrados son las elaboraciones caseras de conservas, escabeches y embutidos.

CÓMO PREVENIRLO

– Evitar el consumo de conservas y productos de origen desconocido o procedencia dudosa.

– No consumir conservas con tapa abombada ni latas golpeadas o deformadas.

– Si bien se desaconseja la elaboración de conservas caseras por las consecuencias que esto puede ocasionar, en caso de realizarlas es fundamental extremar los cuidados, en particular higiene adecuada, correcto lavado y desinfección de frutas y verduras, cocción completa de carnes, ajustar el ph y esterilización de envases (antes y después del llenado).

– No suministrar miel sin pasteurizar a menores de 1 año.

– Lavar bien frutas y verduras antes de su consumo.