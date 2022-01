El Coaching Ontológico: ¿Cómo puede ayudar a tu empresa u organización?

El miércoles pasado ofrecí la primera parte de la entrevista a Carolina Salas Villegas,

Contadora Pública y Coach Ontológica Profesional, con un posgrado en Dirección y

Conducción Empresarial en la Universidad de Belgrano, quien busca promover el

desarrollo potencial de las personas, de los equipos y de las organizaciones, siendo

docente de cursos de manera presencial en Argentina y de manera virtual para América

Latina por medio de B&D Gestión Empresarial.

Continúo esta entrevista, ahora analizando cómo puede aplicarse el coaching a los grupos

o equipos de trabajo de organizaciones o empresas.

¿Qué es el Coaching?

“El Coaching Ontológico es una disciplina emergente que asiste a las personas al logro de

objetivos, generando espacios que promueven el aprendizaje y el cambio. El coachee

(persona que recibe los servicios del coach), en un espacio cuidado y de absoluta

confidencialidad, y motivado por la escucha activa del coach, realiza un proceso de

autoindagación, de autorreflexión, de autoconocimiento, y es allí en donde comienza a

descubrir sus recursos y sus fortalezas.”

En las organizaciones, sean pequeñas o grandes, es bastante común, los conflictos, los

roces, los malentendidos y la falta de diálogo. Estas situaciones dificultan muchísimo las

actividades laborales y producen un muy mal clima de trabajo.

¿Cómo puede ayudar a las organizaciones aprender a gestionar las emociones?

“Los colaboradores que tienen la capacidad de gestionar sus emociones, promueven la

formación de equipos de alto desempeño, fomentando conversaciones de valor,

respetando y escuchando de manera activa distintas opiniones y contagiando optimismo;

en resumen, generando un clima laboral funcional.

Cuando hay un buen clima de trabajo, la comunicación es fluida y asertiva y todos los

miembros trabajan de forma sinérgica. Y así es más fácil la obtención de los resultados.

"No somos racionales, somos seres emocionales que razonan", afirma el Dr. Daniel López Rosetti.

Es decir que, al tomar decisiones lo hacemos desde nuestras emociones y después,

desde la racionalidad, le buscamos la justificación.

Por eso es importante aprender a gestionar nuestras emociones”.

¿Se puede aprender a gestionar las emociones?

“Yo opino que sí. Que nuestras relaciones personales, laborales o sociales, si así lo queremos y nos dedicamos, son un excelente “campo” para aprender.

¿Qué herramientas hay para iniciarnos en este aprendizaje?

“En esta oportunidad te comparto algunas, aunque hay varias, según las necesidades de

cada uno:

1- Ser consciente de las emociones que me embargan, es decir, empezar a

conocerme, y tener claro que la emoción que transito no surge por lo que me pasó,

sino por la “historia” que yo me conté sobre lo que me pasó.

2- Desarrollar la gratitud, como lo indica el Dr. Mario Alonso Puig, no puedo estar con miedo o enojado, y agradecido a la vez. La gratitud se entrena, y nos genera mucho bienestar. A su vez, cuando le manifiesto mi gratitud a un compañero, colaborador o líder, ese vínculo se fortalece.

3- Estar atentos y elegir qué consumimos. Es decir, qué leemos, escuchamos, miramos o conversamos. Somos permeables a los estímulos externos. Leer libros inspiradores, optimistas, conversar con personas alegres me ayuda a transitar emociones funcionales para mi bienestar.

4- Ser responsables de mis actos, por lo tanto, ante una emoción que me embarga, no actuar reactivamente, sino de manera proactiva. Es decir, que la emoción no me maneje a mí, sino que yo maneje a la emoción.

Las emociones nos brindan información importantísima y necesaria, son excelentes

mensajeras, pero no tan buenas consejeras.

Entonces, una técnica para actuar de manera proactiva es la del semáforo:

Ante una emoción, parar (rojo), ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿qué historia me estoy

contando? Ante el amarillo, precaución, reflexionar, salir a caminar, identificar qué

alternativas tengo. Luego verde, accionar, y luego analizar cómo me fue con esa

decisión. Este color es tan importante como los otros, porque muchas veces nos

sucede que identificamos qué emoción sentimos, reflexionamos sobre las alternativas

que tenemos, pero no accionamos, nos quedamos empantanados en esa emoción. En

cambio, si accionamos, si en vez de preocuparnos nos ocupamos, vamos a ir siendo

artífices de nuestro bienestar”.

¿Cómo cierre de esta nota qué le dirías a esa persona que está dirigiendo un

emprendimiento, sea pequeño o grande, o a un directivo de una organización o de

un equipo deportivo y ve que cada día su grupo está peor, más desunido, el

desgano es total, no se producen ni ideas, ni proyectos?

“Creo que las actitudes de desunión, de desgano es un círculo vicioso en el cual es muy

fácil caer. También opino que se puede revertir y reemplazar por el círculo virtuoso que

genera el aprendizaje.

Entonces le sugeriría a esa persona que implemente un programa de capacitación

continua, por ejemplo una hora todos los jueves, en donde los capacitadores pueden ser

integrantes del equipo o especialistas externos. Que las temáticas abordadas estén

relacionadas directamente con la actividad y también versen sobre habilidades personales

y sociales. Que sean espacios para conocerse y para consolidar el equipo y para afianzar

las relaciones. Y quiero detenerme en este último ítem: LAS RELACIONES.

Hay una fórmula que propone la MCP (Master Coach Profesional) Laura Bicondoa: R = R,

es decir, los Resultados que obtenemos son directamente proporcional a la calidad de mis

Relaciones.

Las relaciones son entidades vivas. Es decir, no son objetos valiosos inanimados como

puede ser una pintura o una escultura. Si yo tengo un cuadro famoso, es posible que

decida guardarlo en mi sótano cubierto de un paño. Y, que, de vez en cuando, vaya, lo

descubra y lo disfrute.

En el caso de las relaciones no pasa lo mismo, ya que ellas son como plantas. Es decir,

que si me interesa, yo la cuido, la abono, la riego, le retiro la hierba dañina que puede

asfixiarla, y así con mis cuidados, sus raíces se van haciendo cada vez más fuertes, y

también, a su debido tiempo, le van a aparecer hermosas flores u otros frutos. En cambio,

si la ignoro o no le dedico cuidados, se seca y se muere.

Entonces es importante cultivar las relaciones entre los integrantes del equipo, las

relaciones con los clientes, con los proveedores, etc., y así, de a poco, ir tejiendo redes

que nos hagan sentir contenidos y contentos”.

Agradezco la predisposición de Carolina, en esta entrevista, y los invito a conocer más

sobre sus trabajos en su página web https://carolinasalasvillegas.com/ o por sus redes

sociales: en Instagram @carosalasvillegas, en Facebook Carolina Salas Villegas.