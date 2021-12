En Carlos Casares se dividió ‘Juntos’ en el Concejo Deliberante

Luego de la asunción de los ediles y las autoridades del Concejo de Carlos Casares, el bloque de Juntos, realizó una conferencia de prensa hablando de “traición” hacia adentro y “defraudación” al electorado luego de que en una jugada interna, José Luis Ledesma se quedó con la presidencia con apoyo del PRO y el FdT.

Andrés Aguirrezabala (UCR) señaló que lo sucedido en el recinto fue “vergonzoso, porque cada concejal de Juntos teníamos en claro lo de la designación de las autoridades del cuerpo y secretario Legislativo”, según publicó el medio Casares On Line.

“Quedó a las claras quien trabajamos seriamente en la política respetando los valores y convicciones por las que estamos acá, incluidos los militantes… la voluntad y la confianza depositada por la gente en las urnas que nos acompañó hoy a sido defraudada por un pacto que está a la vista de todos entre el Concejal José Luis Ledesma, apoyado por el Dr. Andreoli , la Dra. María Lucas que en forma conjunta con el Peronismo defraudaron a los electores”, remarcaron luego.

“Va a tener que dar explicaciones Ledesma quien se verá hasta cuando integre este bloque, por una actitud individualista”, dijo además Aguirrezabala.

Por su parte German Mallofre, presidente de la UCR casarense resaltó que “José Luis Ledesma no representa a la UCR, no nos vendemos ni por un sueldo ni una pauta publicitaria ni por mucho menos, no están dadas las condiciones para que integre este Bloque, como dice el dicho, “Roma no paga traidores”.

“Formará parte del Bloque peronista que es lo más lógico, porque hoy el Concejo Deliperante quedo conformado por ocho peronistas y seis de Juntos, por su determinación.

Por otro lado trataremos en el partido a nivel provincial la expulsión de Ledesma y Andreoli, aunque eso no depende de nosotros, pero no pueden estar en nuestro partido”, cerró.