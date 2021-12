Un plenario radical definirá el futuro del partido en ‘Juntos’

Una mesa chica de dirigentes del radicalismo, de la cual participó el presidente y electo concejal Ignacio ‘Nacho’ Palacios, evaluaron convocar a un plenario para que sea, por mayoría y consenso, los pasos a seguir de la UCR, dentro de ‘Juntos’ en el Concejo Deliberante.

El encuentro se realizará el martes venidero 7 de diciembre, a las 20 hs. Será presencial y en la sede de Tucumán 1221, Nueve de Julio.

La decisión de la convocatoria se debe a que, el actual presidente del Comité distrital, Ignacio ‘Nacho’ Palacios, quiere que todas las decisiones importantes del partido, se conozcan, primero por los afiliados y luego, con ese respaldo avanzar, y actuar en consecuencia. No quiere, como ocurrió en otras épocas, con otras conducciones, que se anoticien los seguidores y votantes, por la prensa.

En principio dos puntos son sustantivos para abordar en la reunión.

Uno está referido a la presidencia del cuerpo, que hoy tiene mandato provisorio como vicepresidente primero, Horacio Baglietto, ante la licencia de la titular María José Gentile.

En ese sentido, toda vez que la UCR ganó la interna de la alianza en la PASO, aspira a que el conductor del Concejo Deliberante sea un radical. Luego se definirá quien será. La figura de Nacho Palacios se vería limitada ya que, desde la época de Balbín, quien conduce el partido no preside ni el Ejecutivo, ni el legislativo. Es por reglamento interno, que estaría vigente. También limitaría el accionar del dirigente que desde la banca puede sembrar mejor para la cosecha 2023, en su aspiración al sillón de Tomás West.

El otro tema, y relacionado a un punto de campaña instalado por el propio ganador del espacio, es la conformación dentro de Juntos de un min bloque UCR, como funciona – recordó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima, Nacho en más de una vez -, en el Congreso Nacional, al ponerlo como ejemplo.

El consenso generalizado de los seguidores del radicalismo, por redes sociales es que se lleve adelante, tal como lo explicara su líder.

La Carta Orgánica Municipal, no contempla crear mini-bloques, dentro de un espacio, por eso, cuando un concejal no está cómodo con el partido que lo llevó a la banca, se aleja, ya que no puede crear un espacio interno.

El Partido Justicialista y la Unidad Básica Juan Domingo Perón, tienen un rosario de nombres que llegaron por esos votos y luego hicieron ‘rancho aparte’, ante diferencias de criterios. Se verá, ahora, cuál será el temperamento a seguir.

Lo cierto es que, en las dos semanas previas a la renovación del Concejo Deliberante, las negaciones se han puesto tensas e intensas, máxime que el Frente de Todos pide la vicepresidencia segunda. Y en estos días que quedan a la asunción de los ediles que será el viernes 10 a las 20, mucho más.

Hay varios puntos a considerar. El referente de Coalición Cívica, Federico Pirotta fue categórico. La gente votó ‘Juntos’ en clara alusión a que como tal debe comportarse el espacio, no solo en el Concejo Deliberante, sino en todo lo concerniente a la gobernabilidad en el distrito.

Tácitamente, el dirigente dice, no corresponde mini-bloques, y sí, institucionalizar el espacio de tal manera que se definan las asperezas y se camine ‘ Juntos’, una vez resueltos aspectos que no construyen. ‘Hay que mirar la gestión dando respuesta a la gente y no lo que pueda pasar en 2023’, resaltó en CN.

En tanto, un sector del radicalismo entiende que los votos son del histórico partido y ellos deben tener la ‘voz cantante’. Es decir, se consideran los protagonistas y actuar en consecuencia, desmereciendo los votos de los otros socios del espacio.

Cadena Nueve días atrás hizo ver que ‘hoy por hoy’, observando la conformación venidera del Concejo Deliberante, de los 11 ediles de ‘Juntos’, seis son radicales, cinco PRO y siete del Frente de Todos. Es decir, si se fuese por partido político dividido, la actual oposición distrital, sería mayoría. Y ese análisis, lo invita a pedir integrar la mesa de conducción.

El otro punto a resaltar está referido, que de regresar a su banca, María José Gentile, la mayoría dentro de ‘Juntos’ sería PRO, ya que la remplazante de la Secretaria de Salud municipal, es Franca Lombardo -UCR- y dejaría de serlo.

En tanto, hay un punto importante, una concejala que llegó a una banca por el Partido Justicialista y la Unidad Básica, está siendo seducida a sumarse a ‘Juntos’, por lo menos en las decisiones del cuerpo. Es que, desde el oficialismo local, no se quiere correr riesgos, que una eventual división interna, favorezca al peronismo, que crece en protagonismo, ya que, de sus gestiones y llegadas al gobierno nacional y provincial, se logran obras en Nueve de Julio.

Una fuente actora de estas decisiones confió a Cadena Nueve, que de los dos puntos, corresponde dividir aguas. Es decir, que un integrante de ‘Juntos-PRO’ conduzca, el Concejo Deliberante o proponga al conductor; y el otro ‘Juntos-UCR’, el bloque, o viceversa, de lo contrario, todo será difícil.

La venidera, será una semana, políticamente, de altas temperaturas … desde lo climatológico, también.