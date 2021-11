La oposición no le concede una licencia a Walter Torchio quien es senador electo

Una crisis institucional se vive en Carlos Casares. La oposición se niega a tratar y conceder una licencia al intendente respetando la voluntad de las urnas.

El actual jefe comunal y electo Senador por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Walter Torchio, explicó esta mañana, aspectos sobre su pedido de licencia como Jefe

Comunal para asumir como Senador bonaerense el próximo 10 de diciembre, tal como lo adelantara en CN.

He sido electo Senador por la provincia y presenté la licencia, pero la oposición no da quórum para que la misma sea tratada; mi decisión fue y es la licencia que es válida. No hay razón jurídica que lo impida y lo siento como un agravio sobre mi persona y el electorado”, comenzó narrando el Jefe de Estado Municipal.

Walter Torchio, aclaró que en todo momento durante la campaña manifestó que la iba a pedir esa licencia, mecanismo válido de la institucionalidad. Recordó que lo expresó en cada reportaje que ustedes pueden comprobar en los audios, en los videos o en los

escritos, en alusión a los vecinos.

NO HAY RAZÓN PARA RENUNCIAR“No hay impedimento legal para la licencia, si hay mezquindad política que no debería existir ya que la democracia necesita gestos de grandeza”, informó y opinó Torchio dejando en claro que hay sobradas muestras de intendentes y concejales para ejercer otros cargos y nunca hubo problemas, amplió.

CAMBIO DE CARGO, NADA MÁS

Asimismo, el Ejecutivo se encargó de echar más luz al tema marcando que su licencia es justamente para volver a ejercer el cargo de Intendente en oportunidad excepcional por razones de fuerza mayor hiciera falta, y que, “las licencias son válidas y necesarias, de esa forma uno solo ejerce un cargo y cobra un sueldo, no es que uno va a ejercer los dos cargos o va a cobrar los dos sueldos, acá de lo que se trata es ser garante de la

gestión 2019-2023 para la que fui electo y estar disponible ante una situación excepcional, por eso pedir licencia como Intendente, y por otro lado poder asumir como senador

provincial que es para lo que se me acaba de votar en estas últimas elecciones.

Está claro que a la inversa si regresaría al Municipio debo licenciarme en el cargo de senador. Es tan simple que me llama la atención la mezquindad de la oposición de no

dar quórum para su tratamiento.

Otro dato a tener presente es que este tipo de acciones también se dan en otros estamentos públicos como en el ámbito privado.

EN TODO MOMENTO SOSTUVO LO MISMO

He sido muy claro con este tema desde que asumí el compromiso de ser candidato a Senador. Lo dije en actos, ante medios locales, regionales y provinciales; no estoy cambiando nada ni de mis discursos o de mis palabras, espero que la oposición recapacite y se presente a la próxima sesión.