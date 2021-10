Se busca una ley que garantice los derechos humanos a personas en situación de calle

El Diputado Nacional Hugo Yasky presentó en el recinto la Ley que garantiza los derechos humanos a personas en situación de calle citando la poesía de Armando Tejada Gómez popularizada por Mercedes Sosa, “A esta hora exactamente hay un niño en la calle”.

Luego fundamentó: “La existencia de personas en situación de calle muestra el grado más extremo de la desigualdad social. (…) Reivindicamos que el contenido de esta ley haya surgido de un Diputado como Federico Faggioli, que proviene de la militancia social y haya contado con la activa participación de las organizaciones sociales que abordan esta problemática.

Somos conscientes que esta ley no resuelve el problema de fondo. Pero es absolutamente necesario dar una respuesta inmediata a esta situación que el Estado no puede delegar en el sector privado. (…) Quiero recordar a alguien que nos enseñó que no debemos agachar la cabeza ante los problemas que crea la desigualdad, que no podemos resignarnos a que gobernabilidad sea igual a pobreza: Néstor Kirchner, a quien tenemos presente en el momento de discutir esta ley.”