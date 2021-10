Julia Crespo: ‘Pedimos al intendente a que convoque al Consejo Municipal de Empleo’

El aniversario de Nueve de Julio me sugiere buscar puntos en común para su mejor desarrollo y la fecha 27 de octubre, me genera otro sentimiento que está relacionado con la muerte de hace 11 años, de Néstor Kirchner. Cada mañana recuerdo su fallecimiento. Me enteré yendo a censar camino a Fauzón. ‘Fue él quien me hizo creer en la política y es una herramienta de transformación importante’.

Con estos conceptos, comenzó la Concejala Julia Crespo, presidenta del Bloque ‘Frente de Todos’.

Al hacer referencia a un reciente proyecto de comunicación para que se revean los salarios de los municipales, destacó que pedimos al intendente que convoque al Consejo Municipal del Empleo.