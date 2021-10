Repercute en la cuarta sección electoral una decisión del Intendente de Gral. Villegas

Luego de la dura derrota de Juntos – oficialismo distrital – ante el Frente de Todos, el intendente de General Villegas Eduardo Campana se encuentra en una encrucijada para conseguir una victoria el 14 de noviembre. Tal es así, que convocó a Trojaola, sobrino y persona de estrecha confianza de Gilberto Alegre, para desempeñarse en el área de Desarrollo Social.

Cabe destacar que este sector es el que más cómodo le sienta a Trojaola, por haber sido ya funcionario durante la gestión de su tío. Este acercamiento de “Juntos” a Alegre parece vislumbrar una nueva alianza entre quien hoy representa a la lista que encabeza Santilli a nivel nacional, y Alegre que compite en el frente Vamos con Vos de Florencio Randazzo.

Esta no es la primera vez que se genera una alianza entre Campana y Alegre, recordemos que en 2019 se enfrentaron en una PASO dentro de la Alianza de Juntos por el Cambio. En esa oportunidad, la candidata a concejal que integró la lista ganadora representando la minoría de Alegre, Fernanda Bonelli, terminó siendo concejal oficialista. A Bonelli la seguía en la lista el propio Trojaola, por lo que no se sabe a ciencia cierta si en estas elecciones Alegre bajará su lista sabiendo que no llega al piso para que ingrese un concejal, o funcionará como “colectora” del oficialismo local, con este primer gesto de acercamiento entre Trojaola y Campana.

Lo cierto es que de repetirse las elecciones de las PASO, el Frente de Todos en cabeza de Sol Fernández ganaría la elección, y solo ingresarían concejales por esa fuerza, Juntos y Avanza. Es por esto que no es poco probable una nueva alianza entre Campana y Alegre para tratar de vencer al peronismo local.