La diócesis santo Domingo de Guzmán cuenta con un nuevo diácono

Sacramento que hace presente a Cristo servidor en su Iglesia, ministerio que la hace

crecer y plenifica. Tales fueron los conceptos del Obispo de Nueve de Julio, Ariel

Torrado Mosconi, al ordenar diácono a Miguel Ángel Gallo en la parroquia “San Martín

de Porres” de Bragado.

El viernes 8 de octubre la comunidad bragadense y la Iglesia diocesana de Santo

Domingo de Guzmán en Nueve de Julio celebraron con alegría un acontecimiento

largamente esperado: la ordenación diaconal de Miguel Ángel Gallo en la parroquia

“San Martín de Porres” de la ciudad de Bragado. La concelebración eucarística estuvo

presidida por el Obispo diocesano monseñor Ariel Torrado Mosconi y de la cual

participaron numerosos presbíteros y diáconos. Asimismo estuvieron presentes la

esposa, hijos y nietos del neo diácono junto con una numerosa participación de fieles

de las dos parroquias de la ciudad.

En su homilía el Pastor diocesano comenzó afirmando: “una Iglesia particular crece,

madura y se va plenificando cuando entre sus dones, servicios y carismas cuenta con el

diaconado. La dimensión servicial, entonces, no solamente está ejemplarizada en el

diácono sino que se hace concreta y eficaz en ese servicio sacramental”. Prosiguió

diciendo: “no quiero dejar de recordar que toda vocación surge y crece en una

comunidad concreta. En el diaconado esta realidad es más visible porqué,

generalmente, es ejercido en la propia parroquia de la cual también se es feligrés. ¡Y

jamás dejamos de ser feligreses, miembros del rebaño! El orden se nos es dado para

servir en tanto miembros de un mismo rebaño unido en la fe y la caridad. Hoy esta

comunidad se alegra y se siente feliz por la ordenación de Miguel ¡No dejemos de

sostenerlo y apoyarlo con la oración!”. Terminó dirigiéndose al ordenando: “al

agradecer tu respuesta, perseverancia y generosidad no puedo menos que exhortarte

de todo corazón, a llevar a la práctica cuanto rezábamos en el salmo responsorial para

que resuene siempre en tu interior motivando, confortando y alentándote a cada

momento, que sea toda una consigna: ¡Sirvan al Señor con alegría!”

El salmo en el momento de la vestición lo cantó su nieta Guadalupe y fue revestido

con la estola y la dalmática, ornamentos correspondientes al grado de su orden, por el

padre Carlos Torre, quien fuera su director espiritual y sus tres hijos. Las ofrendas

eucarísticas fueron presentadas por su esposa y hermana.

Al final de la celebración sus nietas realizaron una ofrenda floral a la Santísima Virgen.

Luego dirigió la palabra el párroco padre Gustavo Sosa, también encargado del

acompañamiento de quienes se preparan al diaconado permanente, quien agradeció a

todos los presentes destacando el hondo sentido y significado de esta esperada

ordenación no solamente para la familia sino también para a comunidad parroquial y

la diócesis toda. Finalmente, el neo diácono, con emocionadas palabras fue

agradeciendo a todos cuantos los acompañaron en algún momento de su vida y

camino vocacional.

Fue una jornada de alegría para la comunidad de las tres parroquias del partido de

Bragado, “San Martín de Porres” en la cual reside, “Santa Rosa de Lima” en la cual

comenzó su servicio eclesial y “San Patricio” de Gral. O´Brien donde reside parte de su

familia y en la cual también ha trabajado pastoralmente. Los festejos culminaron en la

misma casa familiar que abrió sus puertas para un ágape fraterno.

El diaconado permanente fue restaurado por el Papa Pablo VI a instancias del Concilio

Vaticano II. En la diócesis de Nueve de Julio monseñor Alejo Guilligan ordenó a los

primeros diáconos permanentes en la década de 1980, monseñor José Tommasi

instituyó la Escuela de formación y ministerios “San José” y ordenó dos diáconos

permanentes, lo propio hizo monseñor Martín de Elizalde con la ordenación de cuatro

diáconos para diferentes comunidades.

Miguel Ángel Gallo nació en la localidad de Guanaco, partido de Pehuajó, donde fue

bautizado.

Su familia se radicó luego en Bragado donde desde niño participó en la vida

eclesial de la parroquia matriz.

Se casó con Gladys Arguello con quien tuvo tres hijos a los cuales se sumaron yernos y nietos quienes acompañaron siempre con generosidad y alegría su dedicación a variados encargos dentro de la comunidad. De todos ellos cabe destacar su servicio a la liturgia, el Grupo juvenil de San Martín de Porres y Cáritas tanto a nivel interparroquial como diocesano.

EL DON DEL SERVICIO

Homilía del obispo diocesano de Santo Domingo en Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, en la misa de ordenación diaconal de Miguel Ángel Gallo, el viernes 8 de octubre de 2021 en la ciudad de Bragado

(Hch 6,1-7b; Ps 99,2-5; Jn 15,9-17)

La página del evangelio de san Juan, recién proclamada, nos remonta al ámbito sugestivo y entrañable de aquella última cena del Señor Jesús en la cual, lavando los pies a los apóstoles e instituyendo el sacramento eucarístico nos dejó como testamento el mandamiento nuevo de su amor y el ministerio ordenado para el servicio del pueblo santo de Dios. También en este atardecer, actualizando el acontecimiento del cenáculo, participamos de la celebración eucarística en la cual recibirá el sacramento del sagrado orden del diaconado nuestro hermano Miguel Ángel Gallo, hijo y fruto de la vida de fe de esta comunidad bragadense.

Jesús, el Señor, inclinándose para lavar los pies a sus discípulos, es el Siervo, el mesías servidor del antiguo testamento, quien llama, da el don y el ejemplo a la Iglesia toda para que prolongue en la historia, a lo largo y ancho del mundo, su misión amorosa de salvación. Efectivamente, el lavatorio le dice a la Iglesia lo que ella es y cuál es su cometido. Por eso mismo, entre sus dones sacramentales ella es depositaria y confiere el sacramento del orden sagrado, cuyo grado diaconal, es el signo personal de Cristo servidor. Por eso la presencia y ministerio de los diáconos enriquece a esta Iglesia de Nueve de Julio como signo e instrumento de salvación para esta porción del pueblo de Dios.

A la vez, y por este motivo, una Iglesia particular crece, madura y se va plenificando cuando entre sus dones, servicios y carismas cuenta con el diaconado. La dimensión servicial, entonces, no solamente está ejemplarizada en el diácono sino que se hace concreta y eficaz en ese servicio sacramental. La lectura de los Hechos de los Apóstoles muestra claramente el cometido, alcance y horizonte de este ministerio. El diácono no es ni un “tapaujeros” del obispo y del párroco, ni tampoco un laico de mayor escalafón, sino que es alguien que ha sido llamado, ordenado y enviado para este servicio de la caridad unido estrechamente al servicio del altar y los sacramentos con la predicación de la Palabra. Vasto campo se presenta al diácono en la comunidad eclesial: la predicación, la catequesis, la enseñanza y el acompañamiento espiritual, los ministerios litúrgicos y sacramentales junto al compromiso con la caridad y el servicio en todas sus formas eclesiales serán los cauces por donde fluya este “don para el servicio”.

Este rito mismo, al confirmar una vocación y comunicar un don, llama a quien lo recibe, a ser oyentes de la Palabra antes de anunciarla y predicarla; a participar espiritualmente de toda acción litúrgica como el mejor modo de oficiarla en bien del pueblo santo de Dios y ser modelo y ejemplo de caridad y servicio en medio de la comunidad. Por eso, querido Miguel, quiero reconocer tu humilde y paciente perseverancia, así como tu disponibilidad y esmero en cuanto se te encomienda, siempre en la comunión eclesial. Como lo hemos conversado tantas veces, el diaconado no es fruto de estudios académicos o de una capacitación profesional. Tampoco es un premio ni un diploma sino -lo subrayo una vez más- gracia, don, para seguir haciendo de un modo renovado y con la eficacia que viene de lo alto, cuanto ya hacías por la comunidad.

Queridos hijos, hermanos y fieles todos: no quiero dejar de recordar que toda vocación surge y crece en una comunidad concreta. En el diaconado esta realidad es más visible porqué, generalmente, es ejercido en la propia parroquia de la cual también se es feligrés. ¡Y jamás dejamos de ser feligreses, miembros del rebaño! El orden se nos es dado para servir en tanto miembros de un mismo rebaño unido en la fe y la caridad. Hoy esta comunidad se alegra y se siente feliz por la ordenación de Miguel ¡No dejemos de sostenerlo y apoyarlo con la oración! En este caso, el ministerio diaconal, se ejercerá en y desde la familia. Le pido a Gladys, -quien ya me ha manifestado este deseo y propósito- a sus hijos, yernos y nietos que sigan sosteniéndolo con esa oración, el afecto y la compañía, como hasta ahora ¡Lo sigue necesitando!

Querido Miguel: como sabes, el orden diaconal tiene una vinculación especial con el ministerio episcopal. Los santos padres afirmaban “son los ojos y los oídos del obispo”, al agradecer tu respuesta, perseverancia y generosidad no puedo menos que exhortarte de todo corazón, a llevar a la práctica cuanto rezábamos en el salmo responsorial para que resuene siempre en tu interior motivando, confortando y alentándote a cada momento, que sea toda una consigna: ¡Sirvan al Señor con alegría! Así sea.