Matías Tinetti: ‘La búsqueda de la felicidad contribuye en adecuada salud cardíaca’

Natural de Nueve de Julio, donde estudió en el edificio de la Escuela Secundaria N° 7, por entonces Escuela Nacional Superior de Comercio, Bachiller en Ciencias Físico Matemáticas, Matías Tinetti, se graduó de médico con Diploma de Honor en la Facultad de Medicina de la UBA. Tras ello, se decidió por la cardiología y comenzó un camino de investigación.

Su entusiasmo por esta rama de la medicina lo llevó a ingresar en la Asociación Argentina de Cardiología, llegando a ser secretario, desde entonces investiga y publica sobre temas de su especialidad, y viajaba constante brindando conferencias.

El Día Mundial del Corazón, en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima, contó el profesional que surgió en el año 2.000, para hacer razonar sobre las muertes que se originaban en el mundo y la cifre era elevada e impulsar la prevención cardiovascular.

Tras ello, el Dr. Matías Tinetti destacó que hay causas modificables y otras no modificables. Entre las primeras está los malos hábitos en la alimentación, la alta ingesta de grasas saturadas de alimentos ultra saturados, la baja ingesta de vegetales, frutas, etc., sumados al sedentarismo, hábitos como el tabaco, la hipertensión arterial sin tratamiento adecuado, las alteraciones del colesterol sin tratamiento adecuado, el no chequear si se puede tener diabetes, obesidad son situaciones de riesgo como las enfermedades de infarto de miocardio, como el accidente cerebro vascular – ACV- que son modificables con un tratamiento adecuado.

