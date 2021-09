Se autorizó al Ejecutivo Municipal ampliar el Sistema de Estacionamiento Medido en Nueve de Julio

En la sesión de esta tarde prevista para las 13.00 hs., que comenzó a las 13.37, se aprobó por unanimidad facultar al Poder Ejecutivo Municipal para que el Sistema de Estacionamiento Medido – SEM – sea ampliado, incluyendo el canon por el uso del espacio común, en las calles Cavallari, Mendoza, Salta y Santa Fe.

Los concejales, previo a su inicio, -y de ahí el atraso- acordaron que la autorización se extendiera hasta las calles mencionadas, excluyendo a las Avdas.: Eva Perón, Antonio Aíta, Cardenal Pironio y Tomás Cosentino, las cuales, eran conocidas como ‘los cuatro ríos’, por su antigua denominación de Río Paraná, Río Bermejo, Río Negro y Río Uruguay.

Con esta decisión, el Ejecutivo Comunal, tendrá la posibilidad de hacer la ampliación del SEM, previa demarcación, señalización y comunicación de su entrada en vigencia.

En otro orden, esta fue la primera reunión presencial desde que rige la Emergencia Sanitaria. Y toda vez que un disposición del propio cuerpo, dando validez a los actos del Deliberante por zoom o de manera virtual, que fue temporario, será considerada en comisión sobre su continuidad, o sólo se mandandrá por excepcionalidad. Entre ello, el horario de sesión, ya que se mentendrá que se realicen los días jueves.

También fue el primer encuentro de los ediles, tras la eleccción PASO.

A su vez, se aprobaron distintos proyectos de regularización de dominios y una autorización para que el Ejecutivo acepte la unica oferta en una licitación de obra pública.

A su vez, se aprobó solicitarle al Intendente amplíe la red cloacal a la Avda. Avellaneda entre Agustín Álvarez y Chacabuco.

Por mayoría, ante la abstención del Frente de Todos, se aprobó autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a contraer un crédico para la adquisiión de unidadades móviles o vehículos para la actividad de servicios que brinda el municipio.

El Frente de Todos, no acompañó por no tener la información sobre el tipo de vehículos a comprar y su destino, ya que no se especificó si era para una ambulancia, un transporte para discapacitados, o la naturaleza que correspondiere.

En otro orden, en el final de la sesión, la concejal María Fernanda Gil hizo un reconocimiento a los Jubilados y Estudiantes, por haberse celebrado su día, el pasado martes 21.

Por su parte, la concejala Andrea Buceta, resaltó que este jueves 23, es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en honor a la Promulgación del voto Femenino.

Ante ello, las representantes del pueblo de Nueve de Julio, se fotografiaron e incorporaron en el retrato a las secretarias del cuerpo.