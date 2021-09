La Sociedad Rural valora la labor policial al combatir los delitos en campos

La Sociedad Rural de 9 de Julio, quiere reconocer el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad en conjunto con la Sub secretaria de seguridad y con la Ayudantía de la Fiscalía, en los hechos ocurridos en establecimientos rurales de la zona. Instamos a los mismos a seguir trabajando en contra del delito como lo están haciendo.

Felicitaciones al Sub Comisario Bruno Sbrissa, jefe de Estación Policía Comunal 9 de Julio , Oficial Ayudante José Luis Rojas, Oficial Sub Ayudante Santiago Blas Beltrán, Sub Teniente Gabriel Marsula y Oficial de Policía Ignacio Casas, pertenecientes a la Policía de 9 de Julio, al Oficial Principal Carlos Baioco perteneciente a la Sub DDI Bragado-Sede 9 de Julio.

Al Comisario Alfredo Dilego, jefe del CPR 9 de Julio, Oficial Ayudante Emanuel Mario Avelino, Oficial Ayudante Hernán Barbera, Oficial Ayudante Evangelina Martinelli, Teniente Víctor Delgado Sub Teniente Víctor J. Navarro.-

Al Sub secretario de Seguridad Marcelo Hoese, y a la Ayudantía de Fiscalía de 9 de Julio.

Nuestra institución trabaja en conjunto con la comisión de seguridad de Carbap, la cual llega a distintas autoridades provinciales con los reclamos por nosotros elevados. Estamos convencidos que nuestras instituciones intermedias deben ser el apoyo para el productor y sus familias en distintos temas, en ese sentido trabajamos y estamos abiertos a escuchar las necesidades que surgen en la zona rural.

Recordamos que ante cualquier hecho delictivo que sufran, es necesario realizar las denuncias.

Teléfonos de urgencia. CPR Patrulla Rural 431100 – 911

Importante: Identifique su tranquera en el municipio. Llame al 61000 int. 147.