Los turistas que viajen en las vacaciones de invierno a la Ciudad de Buenos Aires podrán testearse gratis

La ciudad de Buenos Aires reforzará la política integral de testeos y protocolos sanitarios para recibir turistas nacionales durante las vacaciones de invierno. A partir del 12 de julio, el Gobierno porteño ofrecerá testeos gratuitos a los turistas nacionales, tanto al ingresar como al salir de la Ciudad. Para realizar los testeos, además de los siete Centros de Testeo que funcionan actualmente, la Ciudad de Buenos Aires sumará cinco nuevos centros en nodos turísticos. Con un fuerte llamado a la responsabilidad individual, el Gobierno porteño señaló que en época de vacaciones y descanso es fundamental seguir cuidándonos. La medida fue anunciada hoy en conferencia de prensa, por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En coordinación con el Gobierno nacional, el plan integral contempla diferentes instancias de testeo para garantizar el cuidado de turistas nacionales y residentes de la Ciudad, y solamente incluye el aislamiento en caso de que el testeo resulte positivo. Así, en principio, los turistas y los residentes que regresen a la Ciudad no deberán realizar cuarentena al arribar. Este plan incluye una estrategia de testeos al ingresar y salir de la ciudad de Buenos Aires, y la apertura de cinco nuevos centros de testeo en nodos turísticos: dos Unidades de Testeo Móvil, que irán recorriendo semana a semana distintos lugares de interés turístico, y 3 en los Centros de Atención al Turista (CAT) de los barrios de Recoleta, Retiro y Palermo, en donde también se brindará atención y servicio al turista. Funcionarán de lunes a viernes de 10 a 18 hs. El protocolo se aplicará a partir del próximo lunes 12 y corre para: 1. personas no residentes que permanezcan al menos un día y vengan de más de 150 km, 2. personas que vivan en la Ciudad pero reingresen luego de 72 horas; todos mayores de 12 años. ¿Dónde se realizan los testeos? Nuevos centros en nodos turísticos, sin turno: – Centro de Atención al Turista Recoleta, av. Quintana 596. – Centro de Atención al Turista Peatonal Florida, Florida y Marcelo T. de Alvear, Barrio Retiro. – Centro de Atención al Turista, Lagos de Palermo, av. Sarmiento y av. Figueroa Alcorta (Plazoleta Enrique García Velloso), Barrio Palermo. También estarán disponibles dos Unidades de Testeo Móvil que recorrerán, semana a semana, distintos centros de interés turísticos. Centros de Testeo, con turno: – Centro La Rural – Palermo Entrada peatonal: Av. Santa Fe 4201 Entrada vehicular – un turno por vehículo – Av. Sarmiento 2.704 – Centro Villa Crespo Entrada peatonal: Humboldt 450 – Centro San Cayetano Entrada peatonal: Cuzco 190 – Centro Comuna 11 Entrada peatonal: Av. Francisco Beiro 4629 – Centro Parque Chacabuco Entrada peatonal: Eva Peron y Achaval – La Usina Entrada peatonal: Agustín Caffarena 1 – Sede Comuna 7 Entrada peatonal: Av. Rivadavia 7202 El turno se gestiona en la web de la Ciudad: https://formulario-sigeci. buenosaires.gob.ar/ InicioTramiteComun? idPrestacion=3565 Además, el Gobierno porteño brindará información con orientadores al turismo en las terminales de pasajeros de Retiro y Aeroparque, que ayudarán a las personas a obtener un turno para testearse en grandes centros de testeo de la Ciudad. Los test serán cubiertos por las obras sociales y seguros médicos o por el Gobierno de la Ciudad. Los resultados del test serán informados entre las 12 y 24 horas a través del WhatsApp de la Ciudad (+54911 5050 0147). La oferta turística y cultural para la temporada de invierno de la Ciudad incluye una amplia cantidad de actividades al aire libre y en espacios cerrados con protocolos sanitarios. Eventos artísticos para realizar en los patios y terrazas de la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural 25 de Mayo, museos al aire libre, cines, obras de teatro, turismo en barrios y recorridos por la Reserva ecológica Costanera Sur son algunas de las propuestas. En 2019, la ciudad de Buenos Aires recibió un récord de 6,9 millones de turistas nacionales. Las vacaciones de invierno son la temporada alta del turismo nacional en la Ciudad. Entre julio y agosto se ve reflejado un pico en la distribución mensual de los turistas que se alojan en hoteles: en julio 2019, alcanzó el 10,5% del total de la ocupación anual, con 732 mil turistas nacionales. Esto sin dudas impacta especialmente en la actividad económica de algunos barrios, como Chacarita, Villa Crespo, Colegiales, Belgrano, Barracas y los ya conocidos San Telmo, Palermo, San Nicolás, Monserrat, Balvanera (Once), Retiro, Puerto Madero, entre otros.