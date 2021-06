Hace 58 años una mujer por primera vez participó de una misión espacial

Valentina Vladímirovna Tereshkova es una cosmonauta, ingeniera y política rusa.

Fue la primera mujer en ir al espacio, seleccionada entre más de cuatrocientos aspirantes y cinco finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963.

Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus tres días en el espacio extraterrestre.

Sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario.

Tereshkova mientras trabajaba en una fábrica textil, comenzó a paracticar paracaidismo en su natal, Bolshoye Máslennikovo población que la vio nacer el 6 de marzo de 1937.

Esta experiencia con el paracaidismo fue decisiva para considerarla candidata para unirse al Cuerpo de Cosmonautas, ingresando a la Fuerza Aérea Soviética, siendo así la primera civil en volar al espacio.

Después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos en 1969, fue un prominente miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, participando en varias oficinas políticas. Permaneció activa en la política tras el colapso de la Unión Soviética (URSS) y sigue siendo considerada una heroína en la Rusia post-soviética.

La capacitación de Valentina Tereshkova incluyó vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas en centrifugador, teoría de cohetes, naves espaciales de ingeniería, 120 saltos en paracaídas y formación de pilotos en aviones de combate MiG-15UTI. Luego de varios meses en un entrenamiento intensivo, concluyendo con exámenes en noviembre de 1962, y se desarrolló un programa de misiones que permitiría que volara al espacio, en marzo o abril de 1963. Finalmente se hizo en el verano ruso.

Así, el 16 de junio de 1963 una nave llamada Vostok 6 con Valentina Tereshkova como única tripulante fue lanzada con éxito al espacio. Comenzaba la primera andadura espacial femenina. Sin embargo, como más tarde reconocería la propia protagonista, el vuelo no fue todo lo plácido que cabía esperar. Durante los tres días de viaje, Tereshkova experimentó fuertes nauseas y jaquecas, las cuales no le impidieron mantener al día el diario de a bordo y llevar a cabo todos los detalles de la misión. Además, se había producido un error en la programación de la trayectoria y ella misma tuvo que variarla para conseguir que la nave no se alejara de la Tierra y pudiera regresar tal y como estaba previsto.

La mujer orbitó la Tierra 48 veces y estuvo casi tres días en el espacio.

Con un solo vuelo, registró más tiempo de vuelo que la suma de todos los tiempos de todos los astronautas estadounidenses que habían volado antes de esa fecha.

En 1997 se retiró de la fuerza aérea y del cuerpo de cosmonautas.

El 3 de noviembre de 1963 contrajo matrimonio con el cosmonauta Andrián Nikoláyev, fallecido en 2004 y un año más tarde dio a luz a su hija Yelena Andriánovna Nikoláyeva-Tereshkova, el 8 de junio de 1964​ quien es ahora doctora en medicina y que fue la primera persona nacida de dos cosmonautas que habían salido al espacio.

En 2013, Tereshkova, con 76 años, sorprendió a todos expresando su deseo de viajar a Marte, aunque el viaje fuera solo de ida.​

En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, fue portadora de la bandera olímpica.

A sus 84 años es muy reconocida en su país y vive en Moscú.