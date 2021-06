Gracias a un gol olímpico de un quiroguense Sarmiento es Campeón del Torneo de Reserva

Facundo Quiroga tuvo los ojos puestos en Junín. No solo los que son hinchas de Boca. También los que siguen la trayectoria de los Paradela. Jose crece en River y Federico, le da alegrías a Sarmiento, y no es la primera vez.

Lo cierto es que en la final de Torneo de Reserva, Sarmiento de Junín le ganó a Boca 2 a 1, tras ir perdiendo 1 a 0, en cotejo jugado en Banfield, y el vecino de Facundo Quiroga alcanzó la tapa de los principales medios nacionales.

Con un gol olímpico, le dio la victoria a conjunto ‘Verde’, cuando estaban 1 a 1.

La trascendencia de la victoria, también está dada en que el equipo de Junín se consagró por primera vez en la historia en la categoría frente al que era claro favorito, Boca Juniors.

El Xeneize había arrancado con el primer gol del partido a travéz de Luis Vázquez, de cabeza.

Más tarde, el empate para Sarmiento llegó de la mano de Julián Brea, quien la bajó de pecho y remató ayudado por un desvío en Bernardi.

Boca, fue en busca de la victoria, la que fue del ‘Verde, ya que desde un tiro de esquina cerrado de Federico Paradela (máximo goleador de Sarmiento en el certamen con 9 conquistas) no fue desviado ni por Morán ni por Bernardi en el primer palo, Vázquez no pudo rechazar y se le pasó al arquero Ramiro García, quien no pudo ofrecer oposición.

El Gol olímpico al minuto 34 del segundo tiempo, no solo le dio la victoria y campenoato a Sarmiento, en Facundo Quiroga lo gritaron con pulmones de Violeta!