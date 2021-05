En Carlos Casares el intendente advierte que “Si no tomamos conciencia el sistema de salud no podrá atenderlos a todos”

Son 313 los casos activos, 1.505 los recuperados, por nexo clínico epidemiológico 119 positivos y 359 recuperados. Los hisopados negativos son 2.922 y los fallecidos 54.

Con estos datos, el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, informó esta mañana sobre el cuadro epidemiológico que vive ese distrito.

Los datos de hoy son altos y si no nos cuidamos entre todos, los más de 1.000 aislados pasarán a ser más y salud no podrá dar respuesta, añadió el Jefe Comunal.

Por eso, “pido por favor que no salgan de sus casas si no es necesario. Lunes y martes es feriado y los espacios públicos están cerrados, respeten la medida por el bien de todos”. Para eso, hay que ser solidarios y responsables porque el contexto es difícil y, hay que reflexionar porque dentro de los 1349 aislados varios pueden dar positivo y no hay camas ni respiradores suficientes. Si seguimos con este nivel de contagios, será “imposible dar respuestas, y eso nos preocupa; por eso, le pido a la sociedad en su conjunto que reflexione, que sea solidaria y cumpla las medidas”.

En tal sentido, “debemos intentar frenar los casos. Hoy los casarenses estamos haciendo un esfuerzo enorme cerrando comercios, vecinos que no van a poder ir a trabajar y los chicos no estarán yendo a las escuelas y por eso, este esfuerzo no tiene sentido si no logramos detener y bajar el número de contagiados diarios que tenemos”.

Por último, adelantó que mañana no habrá informe y volverá el martes 25 de mayo.